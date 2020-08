Scenariile pentru noul an școlar înaintate Ministerului Educației de către Primăria și Școala Gimnazială Ciugud. Care sunt metodele propuse

Primăria comunei Ciugud și Școala Gimnazială Ciugud a înaintat Direcției de Sănătate Publică Alba și Ministerul Educației și Cercetării, încă de luna trecută, două scenarii pentru a putea începe anul școlar. Unul din scenarii implică prezența fizică a tuturor elevilor la școală, iar altul prezintă doar o parte din elevi prezenți la orele de curs din școală.

„În ultima perioadă am avut discuții cu Ministerul Educației și Cercetării pentru stabilirea scenariilor privind începerea noului an școlar. Salutăm faptul că una dintre propunerile noastre, respectiv descentralizarea deciziei la nivel local, a fost acceptată parțial de Guvern. Credem că decizia privind modul în care se va relua școala din toamnă trebuie luată în fiecare comunitate, în cadrul unei consultări cu părinții, dascălii și cu sprijinul puternic al administrației locale.

Educația NU trebuie să se oprească niciodată…dacă vom opri educația înseamnă că am capitulat în fața pandemiei și spulberăm viitorul comunităților noastre.

Primăria și Școala Gimnazială Ciugud a înaintat, încă de luna trecută, Direcției de Sănătate Publică Alba și Ministerul Educației și Cercetării scenariile gândite de noi. Indiferent ce soluție vom adoptat prioritățile noastră sunt COPIII și nu vom face niciun rabat de la siguranța și sănătatea lor.

Scenarii pentru începerea noului an școlar în condiții de siguranță (variantele înaintate Ministerului Educației)

Scenariul 1 – activitatea cu toți elevii cu program diferențiat

Etapa 1

11- 13 septembrie

– testarea personalului la început de an școlar: 21 de profesori, 2 didactic auxiliar, 5 nedidactic (total 28 adulți)

– testarea tuturor elevilor – aproximativ 135 de copii

– metoda folosită: testarea „pooling” – testarea colectivă

Program de activitate:

– program diferențiat pentru elevi: clasele 0 – IV dimineața, iar clasele V – VII după-amiază

– dezinfectarea spațiilor comune – un interval de minim o oră între ciclurile de elevi

– clasele mai numeroase, împărțite in două: doua săptămâni la scoală, doua săptămâni predare on-line

Testarea întregului colectiv (elevi și profesori – aproximativ 165 de persoane) – metoda „pooling”

– testarea se va face în prima lună la fiecare 2 săptămâni de școală sau în cazul apariției unor cazuri de îmbolnăviri de COVID – 19 în comuna Ciugud

– din a doua lună testarea se va face lunar, iar din a treia lună testarea se va face la un interval de 40 de zile

Scenariul 2 – reluarea activității în școală doar pentru elevii din clasele 0 – IV

11- 13 septembrie

– testarea personalului la început de an școlar: 21 de profesori, 2 didactic auxiliar, 5 nedidactic (total 28 adulți)

– testarea tuturor elevilor – aproximativ 135 de copii

– metoda folosită: testarea „pooling” – testarea colectivă

Program de activitate:

– reluarea activității în școală: clasele 0 – IV, cu reducerea programului

– dezinfectarea zilnică a spațiilor comune și a claselor

– activitate doar în on-line pentru elevii clasele V – VIII

După o lună, în cazul în care incidența cazurilor de COVID – 19 va scădea în întreaga țară și nu se înregistrează îmbolnăviri în comunitate, vom trece la aplicarea Scenariului 1

Testarea întregului colectiv (elevi și profesori – aproximativ 165 de persoane) – metoda „pooling”

– testarea se va face în prima lună la fiecare 2 săptămâni de școală sau în cazul apariției unor cazuri de îmbolnăviri de COVID – 19 în comuna Ciugud

– din a doua lună testarea se va face lunar, iar din a treia lună testarea se va face la un interval de 40 de zile”, este postarea pe pagina de socializare a Primăriei Ciugud.