Scandalul imobiliar Parc Residence Alpha. Tribunalul Alba a ridicat dreptul de administrare al societății

Judecătorul sindic de la Tribunalul Alba, care judecă procedura insolvenței societății Parc Residence Alpha SRL Alba Iulia, a admis o cerere a comitetului creditorilor privind ridicarea dreptului de administrare al firmei. Hotărârea a fost pronunțată în 10 iulie 2024 și poate fi contestată cu apel în termen de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvență (BPI).

Potrivit deciziei, administratorul special își pierde toate atribuțiile, care vor fi preluate de administratorul judiciar. Societatea face obiectul unui uriaș scandal imobiliar, cu un prejudiciu estimat la peste 11 milioane de euro și circa 200 de persoane păgubite.

„Ridicarea dreptului de administrare se impune având in vedere că de la data deschiderii procedurii şi până in prezent debitoarea nu a avut şi nu a desfăşurat niciun plan de activitate, ca aceasta nu a desfăşurat activităţi de conservare şi de paza a bunurilor aflate in averea sa, iar în perioada imediat următoare sunt necesare activităţi pentru încheierea anului fiscal, încasări plaţi pentru activitatea curentă, încheiere de contracte.

Debitoarea prin administratorul special nu poate să facă dovada unei gestiuni eficiente a averii sale, de natură să ilustreze o capacitate vădită de redresare sau că deţine resursele necesare care să îi permită continuarea activităţii şi îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin în conformitate cu stadiul procedural actual”, se precizează în cererea creditorilor.

Administratorul special Ana Elena Mărginean, numit după înregistrarea cererii de către creditori, a suținut că „şi-a desfăşurat activitatea conform atribuţiilor şi nu i se poate reproşa că nu a luat măsuri de conservare, de pază sau că nu a depus situaţiile fiscale ale firmei”, solicitând respingerea cererii.

Judecătorul a constatat că au fost desemnate, în calitate de administrator special, în mod succesiv, trei persoane, primele două dintre acestea renunţând la mandat, iar administratorul special din prezent a fost numit în luna mai 2024, după ce, la data de 25 aprilie 2024, Comitetul creditorilor a luat hotărârea de a solicita judecătorului sindic ridicarea dreptului de administrare al debitoarei.

„Toate activităţile menţionate în întâmpinarea depusă de către administratorul special au fost realizate de acesta doar după ce Comitetul creditorilor a hotărât formularea prezentei cereri. În decurs de 6 luni, activitatea administratorului special al debitoarei a fost inexistentă, iar apoi, au fost efectuate anumite activităţi la solicitarea administratorului judiciar, în condiţiile în care aceste demersuri incumbau, în virtutea legii, conducerii societăţii.

În acest context, fiind dovedit un management defectuos al activităţii debitoarei, riscând să elimine perspectiva unui plan de reorganizare, judecătorul sindic consideră necesar ca managementul în viitor să fie efectuat de către administratorul judiciar, căruia îi revine obligaţia să exploateze la maxim toate posibilităţile de redresare, pentru a deveni viabil un plan de reorganizare”, a completat judecătorul, care a admis cererea creditorilor.

„Dispune ridicarea dreptului de administrare al debitoarei Parc Residence Alpha SRL. În temeiul art. 86 alin.1 din Lege, dă ordin băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al administratorului judiciar.

Fixează termenul maxim de 5 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, de predare a gestiunii averii către administratorul judiciar CII Jurj Liliana Mariana, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii.

Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii realizată prin publicare în BPI”, se precizează în hotărâra inmstanței.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI