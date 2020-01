Scandal la o primărie din județul Alba: secretara acuză că a fost bătută de primar, funcționarii neagă și acuză la rândul lor

Tensiunile și altercațiile dintre secretar, primar și funcţionari publici din cadrul Primăriei comunei Râmeț au generat o criză ajunsă aproape la paroxism. În urma unei discuţii aprinse, de față fiind mai mulți funcţionari publici, discuție în care primarul Vasile Raica i-a adus mai multe reproșuri secretarei Cristina Boc, administrația locală a fost paralizată ca urmare a faptului că de peste o săptămână secretara a părăsit primăria, punând sub cheie absolut toate actele compartimentului și blocând în acest mod activitatea administrației locale.

Totodată, aceasta a acuzat public că primarul Vasile Raica ar fi abuzat-o. Cristina Boc a acuzat că a fost bătută la locul de muncă de primarul comunei, Vasile Raica, în timp ce ar fi intrat în biroul edilului pentru ca acesta să semneze câteva acte de interes local, și că primarul i-a aplicat mai multe lovituri, în urma cărora a primit un certificat medico-legal și un concediu medical pentru perioada 10.01.2020 – 17.01.2020.

Secretara acuză că aceasta nu este prima agresiune la care a fost supusă și că ar mai fi fost agresată de primarul Raica și în anul 2013, dar atunci a sesizat doar Instituția Prefectului Alba și nu a făcut faptul public în presă. Din investigațiile noastre făcute la fața locului în Primăria comunei Râmeț, lucrurile stau într-o altă lumină. „Am avut unele discuții mai aprinse în legătură cu unele aspecte privitoare la activitatea secretariatului. Norocul meu este că la discuție au fost prezenți mai mulți martori. Nu știu de unde acel certificat medico-legal de care spuneți. Nu am agresat-o public și pot demonstra acest lucru prin declarațiile martorilor prezenți. Cert este că secretara a părăsit primăria, a închis în fișete actele, blocându-ne activitatea de o săptămână”, ne-a declarat primarul Vasile Raica. Așa cum afirmă secretara primăriei, Cristina Boc, se pare că probleme au mai fost în instituție, numai că a uitat să precizeze că acestea au fost și între dumneaei și unii funcționari și cu primarul actual, dar și cu fostul primar. Tensiunile acumulate au răbufnit de mai multe ori, de fiecare dată dumneaei apelând la medicul de familie insistent pentru obținerea unui concediu medical. „Am fost nevoit să o înștiințez că am radiat-o din lista mea cu pacienți. Un concediu medical se eliberează doar oamenilor bolnavi, nu de câte ori cineva se ceartă cu un coleg de serviciu. Nu am mai putut răbda desele sale insistențe, așa că am procedat în consecință”, declară Geza Molnar, medicul de familie din comună.

Funcționarii publici ai primăriei sunt revoltaţi și neagă cele afirmate de secretara Cristina Boc. Aceștia au cerut primarului să forțeze încuietorile fișetelor pentru a se putea debloca activitatea instituției. „Nu am putut da curs insistenţelor funcționarilor de a forța încuietorile. Chiar dacă de față era și reprezentantul poliției, agentul șef principal Dan Mulea, și puteam face un proces verbal constatator în toată regula. Aflând care este durata acelui concediu medical al secretarei, am considerat că este mai înțelept să mai așteptăm o zi sau două, poate revine ea la servici și se va debloca situația”, ne-a declarat primarul Vasile Raica.

Cert este că pentru a motiva unele întârzieri funcționale, vineri, 17 ianuarie 2020, s-a încheiat un „Proces verbal de constatare la fața locului” în care se menţiona că secretarul Cristina Boc „lipsește de la locul de muncă din data de 10.01.2020 fără să anunţe șeful instituţiei pentru motivul pentru care lipsește, fără să lase acces la documentele de secretariat (stare civilă, registru dispoziții primar, registru Hotărâri de Consiliu Local) și alte documente de corespondenţă care aveau adrese la termen și nu au putut fi soluționate din cauza faptului că toate documentele sunt închise în dulapuri cu lacăte”.

„Orice funcționar public, în momentul în care, din varii cauze, lipsește de la serviciu, are obligația, conform legilor și regulamentelor interioare, să lase sau să delege anumite atribuții altor persoane. Nu poți bloca activitatea unei administrații publice din cauza unor orgolii rănite”, a afirmat Daniela Gligor, inspector principal în cadrul Primăriei Râmeț.

Primarul Vasile Raica se află la cel de-al doilea mandat la cârma comunei Râmeț și afirmă că totul este doar o înscenare și o încercare de a-i aduce prejudicii de ima­gine, o încercare la care s-au aliat atât secretara Cristina Boc cât și sora acesteia, care este inspector principal în cadrul Serviciului de Asistență Socială Râmeț și care la data la care s-a încheiat procesul verbal de constatare pentru a fi înaintat Instituției Prefectului judeţului Alba, lipsea nemotivat de la serviciu.

Pacea a fost tulburată de multă vreme în cadrul Primăriei Râmeț și totul s-a învârtit în jurul biroului secretarului, care în urmă cu câțiva ani a „migrat” ca secretar în comuna Lunca Mureșului, unde ar fi avut unele discuții de acelaşi gen cu funcționarii, pentru ca după plecarea fostului primar Dan Aurel de la conducerea administrației din Râmeț, să revină la locul de unde a plecat.

Dorel LAZĂR