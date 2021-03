Satul Răhău ar putea beneficia de o rețea de distribuție a gazelor naturale: Primăria Sebeș a solicitat acordul de mediu de la APM Alba

În vederea îmbunătățirii calității vieții locuitorilor din Răhău, primăria Municipiului Sebeș a decis înființarea unei rețele de distribuție cu gaze naturale. Primăria Municipiului Sebeș a solicitat emiterea acordului de mediu pentru proiectul „Alimentare cu gaze naturale sat Răhău, municipiul Sebeș”.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea situaţiei actuale a condiţiilor de viaţă şi ridicarea gradului de confort pentru locuitorii satului Răhău. Municipiul Sebeş are în componenţa sa localitatile: Lancrăm, Petreşti, iar satul Răhău este sat aparținător.

În satul Răhău nu există rețea de distributie gaze naturale de accea se propune infiintarea unui sistem de distributie gaze naturale de presiune redusa.

Noul cadru legislativ care acorda prioritate masurilor de protectie a mediului inconjurator, face ca soluţia existenta utilizată în prezent pentru încălzire şi preparare hrană (cu combustibili solizi sau lichizi ce au arderea incompletă şi constituie surse de poluare dispersate şi greu de controlat) să fie reconsiderată şi înlocuită cu o variantă optimă posibilă.

În aceste condiţii necesitatea şi oportunitatea realizării investiţiei privind extinderea, respectiv înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale este evidentă.

Pentru a asigura ridicarea nivelului de trai a populaţiei prin marirea substanţiala a gradului de confort a gospodăriilor este necesara realizarea investitiei avand ca scop infiintarea distribuţiei de gaze naturale in satul Răhău.

Populaţia luata in calcul la realizarea studiului de fezabilitate insumeaza cca. 1000 locuitori cu cca. 580 gospodarii.

Din analiza situatiei locuitorilor satului pe traseul propus – a reiesit un numar de 580 potentiali consumatori de gaze naturale.

Alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor din satul Răhău se face astfel:

Conform avizului Transzgaz, solutia tehnica solutia tehnica pentru alimentarea cu gaze naturale a satului Răhău, consta in racordarea la sistemul de transport gaze naturale a unui modul SRM, de PN40bar cu o capacitate tehnologica de Q=1749 mc/h, prin intermediul unei conducte de record DN 100, PN 40 Bar, in lungime de 13 m care va fi amplasat in locul modulului de SRM existent.

1. Retea de distributie gaze naturale de presiune redusa, din PEHD100, SDR11, SR ISO 4437, cu o lungime aproximativ de 8 km si conducte din OL cu o lungime aproximativa de 0,040 km care va cuprinde toata trama stradala a localitatiilor si va deservi toate locuintele, agentii economici si institutiile. Calculul de dimensionare se va face pentru un debit de 1548 Nmc/h

2. Branamente de gaze naturale de presiune redusa, cu posturi de reglare la capat, pentru 580 imobile si institutii publice.

Pentru alimentarea cu gaze a viitorilor abonaţi se va proiecta o retea de distribuţie gaze naturale de presiune redusa care va fi amplasata pe străzile si drumurile localitatilor RAHAU , judeţul Alba. Acolo unde situatia din teren o va permite, conductele se vor interconecta, formandu-se bucle, care vor contribui la o repartizare mai buna a presiunii si implicit a debitelor. Lungimea retelei de distributie va fi de aprox. 8035 ml.

Reţeaua de distributie nou proiectata de presiune redusa va fi executata din ţevi de polietilena de înalta densitate PEHD 100, SDR 11, SR IS04437.

Branşamentele se vor realiza pentru fiecare imobil in parte, si vor fi executate din ţevi de polietilena de inalta densitate PEHD 100, SDR 11, SR IS04437.