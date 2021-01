Șase persoane bănuite de FURT, identificate de polițiștii din Alba, în cursul zilei de ieri. Au fost aplicate 49 de sancțiuni în total

Poliţiştii Secţiei 2 Poliţie Rurală Vinţu de Jos au aplicat 49 de sancţiuni contravenţionale şi au reținut două permise de conducere, în urma unei acţiuni desfăşurată pe raza localităţilor aflate în competenţă. Au fost identificate 6 persoane bănuite de furt.

La data de 13 ianuarie 2021, polițiștii Secţiei 2 Poliţie Rurală Vinţu de Jos au organizat, pe raza localităţilor rurale aflate în competenţă, o acţiune cu efective suplimentare care a avut ca scop prevenirea şi combaterea infracțiunilor şi creşterea siguranţei rutiere.

Cu ocazia acestei acţiuni, poliţiştii au verificat 95 de autovehicule, au legitimat 73 de persoane și au constatat 49 de abateri de natură contravenţională, sancţionate cu amenzi în valoare de 4.260 lei.

De asemenea, polițiștii au reținut, în vederea suspendării, două permise de conducere.

Au fost identificați doi tineri de 19 și 33 de ani, din comuna Vințu de Jos, care sunt bănuiți de un furt.

În sarcina acestora s-a reținut faptul că, în cursul lunii februarie 2020, ar fi sustras, dintr-un autoturism, un flex și un portmoneu în care se aflau mai multe documente.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii lor activități infracționale.