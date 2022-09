Săptămâna Europeană a Sportului în România: Ce teme are în acest an și cum putem participa

Comuna din România care vrea să își schimbe numele. Cum se va denumi

Comuna Abrămuț, din județul Bihor, devine comuna Petreu. Un propunere legislativă privind schimbarea denumirii şi a satului de reşedinţă a comunei a fost depus la Camera Deputaților. Senatul este camera decizională.

Potrivit expunerii de motive, satul Petreu îndeplinește toate criteriile impuse de legislația în vigoare pentru a deveni reședință de comună – cum ar fi o clădire în care să funcționeze sediul primărieim grădiniță, școală primară și gimnazială, dispensar medical, farmacie sau poștă. De asemenea,d in 2014, postul de poliție al comunei Abrămuț funcționează în satul Petreu.

În luna septembrie a anului trecut a avut loc un referendum pentru schimbarea denumirii și a satului de reședință ale comunei Abrămuț, la care au votat 963 de locuitori. Dintre aceștia, aproximativ 870 au fost de acord cu schimbarea.

„Prin urmare, a fost inițiată propunerea legislativă prin care se propune schimbarea denumirii comunei Abrămuț, judeșul Bihor, în comuna Petreu și stabilirea reședinței comunei Petreu, județul Bihor în satul Petreu. În urma acestor modificări satele componente ale comunei petreu sunt următoarele: Petreu reședință de comună și satele componente Abrămuț, Crestur și Făncica”, se arată în expunerea de motive.

Comuna Abrămuț este situată în partea de nord a județului Bihor, la 60km de municipiul Oradea și este învecinată la est cu orașul Marghita.

Potrivit site-ului primăriei, comuna este atestată documentar pentru prima oară în secolul XIII, prin localitatea Petreu, aflată de-a lungul timpului sub moșia a diferiţi nobili feudali maghiari. Denumirea satului are o interesantă istorie. Primul an satul se numește Petri. În anul 1332 acesta se pomenește sub numele de persoană Petru, apoi câteva secole după se numea Malmos-Petri ceea ce mai târziu se transformă în Monos-Petri, Monospetri denumirea maghiară de azi.

Ce prevede propunerea legislativă:

„Art. 1- (1) Denumirea comunei Abrămuț, județul Bihor, se schimbă în comuna Petreu.

(2) Satele componente ale comunei Petreu sunt următoarele: Petreu, Abrămuț, Crestur și Făncica.

(3) Reședința comunei Petreu, județul Bihor, se stabilește în satul Petreu.”