Sâmbătă, ora 15.00, pe “Cetate, CSU Alba Iulia – ACS Tg. Mureș | Duel interesant între nou-promovate

Astăzi, de la ora 15.00, în a 7-a rundă a eșalonului terț, confruntare interesantă în orașul viorilor între Avântul Reghin (locul secund în Seria 9, cu 13 puncte) și CSM Unirea Alba Iulia (poziția a 8-a, cu 6 puncte).

“Alb-negrii”, cu 3 egaluri externe la rând, au spart, în sfârșit, gheața în actualul campionat obținând prima victorie, 3-2 cu CS Ocna Mureș într-un derby “de Alba” nebun. Reghinenii reprezintă echipa revelație a seriei în acest sezon, cu rezultate surprinzătoare (au 7 puncte în ultimele 3 întâlniri), dar oaspeții vor să dea lovitura.

“Consider că avem o echipă de primele 5 locuri și abordăm meciul la victorie. Chiar dacă s-a întărit cu jucători de la Gloria Bistrița (n.a. – Enescu și Chirlejan), consider că Reghinul nu este peste noi din punct de vedere valoric. Disputa este una dificilă, însă ne propunem să continuăm ascensiunea, mai ales că am îndepărtat din presiune după precedenta partidă. O luăm pas cu pas, din aproape în aproape, și vizăm să învingem, pentru a urca în ierarhie”, a precizat Marcel Rusu, antrenor ce are întreg efectivul la dispoziție cu excepția lui Banienschi (Dehelean nu este refăcut complet după problemele la inghinali).

Contra combatantelor din Alba Avântul are rezultate împărțite în această toamnă: 3-0 cu CSU Alba Iulia și 0-0 cu Metalurgistul Cugir, pe propriul teren, respectiv 3-4 la Ocna Mureș (unde a condus cu 2-0 la pauză și a egalat în minutul 85).

*Dueluri încinse

În sezonul trecut, Avântul și Unirea, aflate în luptă directă pentru evitarea retrogradării, s-au duelat în 4 rânduri. În ordine, 0-0 pe “Cetate”, 2-0 pentru Unirea la Reghin (25 martie) – în sezonul regular (singura izbândă albaiuliană din ultimele 7 întâlniri), 3-3 la Alba Iulia (o partidă dramatică în care uniriștii au revenit de la 0-3, în “Vinerea Mare”!) și 1-1 în Mureș (20 mai, penultima rundă, când vizitatorii au retrogradat matematic) – în play-out. În stagiunile precedente Unirea a pierdut, 0-1, la Reghin (2019), respectiv 1-4 (acasă, octombrie 2020), scoțând un nul în deplasare (aprilie 2021).

