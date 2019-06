Sâmbătă, la ora 18.00, primul hop al promovării: baraj pentru eșalonul terț, CSM Tg. Mureș – Sportul Petrești

Sportul Petrești, campioana Ligii a IV-a Alba, dispută sâmbătă, 15 iunie, de la ora 18.00, pe Stadionul “Tran- Sil” unul dintre cele mai importante partide din existența începută acum 4 ani.

Este vorba despre prima manșă a barajului de promovare în eșalonul superior, adversar fiind CSM Tg. Mureș, echipă ce a dominat autoritar campionatul din județul vecin, având maximum de puncte după cele 26 de etape. Raportat la buget și valoarea lotului de jucători (cu “nume grele” precum Astafei, Ferfelea sau Candrea), formația mureșană pare favorita “dublei”, însă trupa condusă de Doru Oancea intenționează să încurce calculele hârtiei și să-și joace șansele.

*Primă de 20.000 de lei pentru promovare

Formația petreșteană a rezolvat în această săptămână și chestiunea CIS-ului (Certificatul de Identitate Sportivă), obligatorie pentru prezența la barajul de promovare și este încrezătoare înaintea celor două întâlniri ce pun punct sezonului 2018-2019, jocuri în care se decide soarta întregii stagiuni. De asemenea, jucătorii reprezentantei județului Alba au promisă o recompensă totală cifrată la 20.000 de lei, în cazul în care vor accede în Liga a 3-a, fonduri obținute de la sponsori apropiați echipei al cărei președinte este Jenu Chirca.

“Întâlnim o echipă foarte bună, cu individualități și jucători trecuți pe la ASA Tg. Mureș, respectiv Astafei, Ferfelea, Candrea și Iliescu. Știm forța adversarului, ce potențial are, dar în același timp le cunoaștem și punctele slabe. Vrem să-i contracarăm și să obținem un rezultat bun în prima manșă, foarte importantă în economia barajului”, a declarat Dan Comșa, organizator de competiții și totodată secund al Sportului Petrești.

Tot dublu rol, dar la CSM Tg. Mureș, are fostul unirist Darius Miclea (44 de ani), jucător și în același timp preparator fizic al grupării ce se vrea continuatoarea “ASA”-ului printr-un proiect început în vară, cu implicarea autorităților locale, intențiile fiind clare, promovarea imediată, an de an, până în Liga 1.

“Avem informații despre adversar, știm că ne-au urmărit în două-trei partide și sunt preocupați. Tratăm foarte serios, dar și cu încrederea această dublă manșă. Nu cred că suntem favoriți, nu plecăm de la ideea asta. Barajul reprezintă ceva imprevizibil, dar ne dorim ca la final să fim noi cei care se bucură pentru promovare”, a punctat Darius Miclea, echipier al Unirii Alba Iulia în perioada 2003-2006, jucător originar din Tg. Mureș. Returul acestui duel este programat sâmbătă, 22 iunie, la Petrești, de la ora 17.30.