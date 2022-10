Sâmbătă, iarăși derby “de Alba” pe “Cetate”: CSM Unirea Alba Iulia – CS Ocna Mureș, cu gazdele în căutarea primei victorii

LPS “Florin Fleșeriu” Sebeș a înregistrat o înfrângere (prima din acest sezon, la Under 19) și o victorie (maximum de puncte la Under 17), în runda intermediară din Seria 8 a competițiilor juvenile organizate de FRF, dublă cu ACS Kinder Sângeorgiu de Mureș.

Rezultate:

*Under 19, LPS Sebeș – ACS Kinder Sângeorgiu de Mureș 0-1 (0-0).

Antrenorul Cosmin “Coco” Groza a mizat pe Reti – Buhazi, Stanciu, Osz-Strakator, Marcu, Tutelea, Popescu, Fălămaș, G. Fleacă, Hăprianu, Grecu; au mai jucat Szekely, Roșu, Iancu, Oancea, Tamaș. Primul gol încasat pe teren propriu a reprezentat și primul eșec, după două victorii la rând și 5 jocuri imbatabile. LPS Sebeș a pierdut șefia seriei, iar în etapa a 8-a are deplasare la Ineu, formație clasată pe podium, duminică, 9 octombrie, la ora 12.00 (Under 19) și ora 14.00 (Under 17). Amfitrionii au abordat întâlnirea din postura de lider și au rămas cu 11 puncte (12-8 golaveraj);

*Under 17, LPS Sebeș – ACS Kinder Sângeorgiu de Mureș 2-1 (1-1), după deschiderea scorului (10), gazdele au punctat prin Nistor (24) și Moldovan-Varro (73). LPS Sebeș: Similie – Crețu, T. Fleacă, Vintilă, Șerb, A. Buhazi, Ghibu, Avram, Glonț, Nistor, Alb; au mai jucat: Moldovan-Varro, Farkaș, Todea, C. Lăncranjan, P. Lăncranjan (pe bancă Popoviciu, Alisie, Hategan). Maximum de puncte în 6 întâlniri și golaveraj de 10-2 pentru elevii lui Doru Oancea înaintea derby-ului cu ocupanta locului secund. (H.D.M.)