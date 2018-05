SÂMBĂTĂ: Concert de orgă la Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Mihail” din Alba Iulia, susținut de Eleni Keventsidou

Iubitorii muzicii clasice sunt invitaţi, sâmbătă, 26 mai 2018, la un concert de orgă la Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Mihail” din Alba Iulia, susținut de Eleni Keventsidou, începând cu ora 19:00.



Eleni Keventsidou s-a născut la Atena, unde a început să cânte la pian la vârsta de 9 ani. A urmărit cursurile Conservatorului Național din Atena.

În 1998 a primit o bursă de trei ani de către „Friends of Music Society” pentru a studia orgă cu Nicolas Kynastonat de la Atena Concert Hall și a continuat studiile postuniversitare la Academia Regală de Muzică cu Nicolas Kynaston și David Titterington ca savant a Fundației Alexander S. Onassis.

În 2004 a primit premiul „Margaret and Sydney Lovett” și „United Music Publishers Prize” (Londra). În 2007 a câștigat Premiul directorului artistic la concursul internațional de orgă Mikael Tariverdiev din Kaliningrad, Rusia. Eleni a cântat la orgă și pian în calitate de solistă, precum și în ansamblu în mai multe țări, precum Grecia, Cipru, Marea Britanie, Spania, Franța, Belgia, Germania, Irlanda, Norvegia, Rusia. A înregistrat la Royal Festival Hall, în numele Academiei Regale de Muzică, Southwark și South London Society Organ, precum și Scoala de Rugby English Music Choral Music School pentru Regents Records. Recent, ea a înregistrat un CD solo la Școala Spitalului Royal, Ipswich.

În prezent este profesoară de orgă și pian la Rugby School și la Kent College, și este doctorand la Universitatea din Canterbury.

Program:

G. Frescobaldi (1583-1643): Toccata Nona F. Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847): From Songs without words, Op.19, No.3 and Op. 53 No.21 (arranged by Eleni Keventsidou) J. S. Bach (1685-1750): Prelude and Fugue in C minor BWV 546 S. Karg-Elert (1877-1933): Choral-Improvisation on Herzlich tut mich verlangen, Op. 65 F. Mendelssohn: Sonata no 3 in A major F. Liszt (1811-1886): Consolation No. 2, arranged by Eleni Keventsidou J. Alain (1911-1940): Deux Danses à Agni Yavishta JA 77, 78. Max Reger (1873-1916): Rhapsodie in C sharp minor Op. 65

9.Yannis Konstantinidis (1903-1984): Greek Danses Nos V and VIII

10. Max Reger: 1st movement from Second Sonata in D minor, Op. 60- Improvisation, Allegro con brio

