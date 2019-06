Sâmbătă, 8 iunie, pe “Cetate”, finala Cupei României, Voința Stremț – CSU Alba Iulia, și Sărbătoarea fotbalului județean 2019

Sâmbătă, 8 iunie, pe Stadionul “Cetate”, festivitatea de premiere a competițiilor fotbalului amator din județ, prevăzută, înaintea finalei Cupei României, faza județeană, dintre Voința Stremț și CS Universitatea Alba Iulia (ora 18.00), pune punct stagiunii 2018-2019 în Alba, într-un mod spectaculos.



O manifestare de apreciat a Asociației Județene de Fotbal Alba, devenită deja tradiție, „Sărbătoarea fotbalului judeţean” recompensează echipele campioane la diferite paliere competiţionale, dar şi golgheterii diverselor eşaloane fotbalistice, pe arena albaiuliană strângându-se laureaţii acestui sezon, golgheterii, dar şi echipele ce s-au remarcat la capitolul sportivitate.

Dar iată programul și premiile oferite de AJF Alba:

Ora 16:30 – Festivitatea de premiere a echipelor participante în următoarele competiții: liga a IV-a, liga a V-a, juniori U-19 Play Off și Play Out, juniori U-17, juniori U15, juniori U-13 Play Off și Play Out, juniori U-11 Play Off și Play Out, juniori U-10, juniori U-9 și Campionatul Speranțelor “Dragoș Damian” U-8, oferindu-se următoarele premii: locul I, locul II, locul III, trofeul Fair Play la seniori și golgheteri la toate competițiile.

Cluburile sunt rugate să trimită reprezentanții (jucători și oficiali) echipei pentru a ridica premiile și să transmită numele persoanei împuternicite, pentru întocmirea procesului verbal de predare-primire.

Campioana ligii a IV-a – AFC Sportul 2015 Petrești (1 trofeu, 1 diplomă, 25 de medalii, 25 de tricouri și 5 mingi “Select” nr. 5);

Campioana ligii a V-a, Seria 1 – ACS Performanță și Educație prin Sport Ighiu 2004 (1 trofeu, 1 diplomă, 25 de medalii, 25 de tricouri și 5 mingi “Select” nr. 5);

Campioana ligii a V-a, Seria 2 – CS Universitatea Alba Iulia (1 trofeu, 1 diplomă, 25 de medalii, 25 de tricouri și 5 mingi “Select” nr. 5);

Campioana juniorilor U-19 – CS Olimpia Aiud (1 trofeu, 1 diplomă, 22 de medalii, 22 de tricouri și 5 mingi “Select” nr. 5);

Campioana juniorilor U-17 – CSȘ Blaj (1 trofeu, 1 diplomă, 22 de medalii, 22 de tricouri și 3 mingi “Select” nr. 5);

Campioana juniorilor U-15 – LPS Sebeș sau ACS Industria Galda (1 trofeu, 1 diplomă, 22 de medalii, 22 de tricouri și 5 mingi “Select” nr. 5);

* Finala mare a campionatului județean U 15, dintre câștigătoare Seriei 1 LPS Sebeș și câștigătoarea Seriei a 2-a ACS Industria Galda, va avea loc sâmbătă 8 iunie 2019, pe stadionul din localitatea Galda de Jos, începând cu ora 13:00, iar finala mică va avea loc două ore mai devreme (11:00), pe același teren, între locul doi din Seria 1 AS Unirea Juniors Alba Iulia și locul doi din seria a 2-a, ACS Juniorul Aiud.

Campioana juniorilor U-13 – ACS Școala de Fotbal Valea Frumoasei (1 trofeu, 1 diplomă, 20 de medalii, 20 de tricouri și 5 mingi “Select” nr. 4);

Campioana juniorilor U-11 – AFC Unirea 1924 Alba Iulia (1 trofeu, 1 diplomă, 20 de medalii, 20 de tricouri și 5 mingi “Select” nr. 4);

Campioana juniorilor U-10 – ACS Școala de Fotbal Valea Frumoasei (1 trofeu, 1 diplomă, 18 medalii, 18 tricouri și 3 mingi “Select” nr. 4);

Campioana juniorilor U-9- AFC Unirea 1924 Alba Iulia (1 trofeu, 1 diplomă, 18 medalii, 18 tricouri și 3 mingi “Select” nr. 4);

Campioana Campionatului Speranțelor “Dragoș Damian” U-8 – CS Navobi Alba Iulia (1 trofeu, 1 diplomă, 15 medalii, 15 tricouri și 3 mingi “Select” nr. 4);

Locul I, juniori U 19 – Play Out 1 – AFC Micești (1 trofeu, 1 diplomă și 1 minge “Select” nr. 5);

Locul I, juniori U 19 – Play Out 2 – CSȘ Blaj (1 trofeu, 1 diplomă și 1 minge “Select” nr. 5);

Locul I, juniori U 13 – Play Out 1 – AS Unirea Juniors Alba Iulia (1 trofeu, 1 diplomă și 1 minge “Select” nr. 4);

Locul I, juniori U 13 – Play Out 2 – CSC Fortuna Lunca Mureșului (1 trofeu, 1 diplomă și 1 minge “Select” nr. 4);

Locul I, juniori U 11 – Play Out – AS Unirea Juniors Alba Iulia (1 trofeu, 1 diplomă și 1 minge “Select” nr. 4);

Juniori U 15 – Campionat Preliminar:

Câștigătoarea seriei 1 – AFC Unirea 1924 Alba Iulia (1 trofeu, 1 diplomă și 1 minge “Select” nr. 5);

Câștigătoarea seriei 2 – CSȘ Blaj (1 trofeu, 1 diplomă și 1 minge “Select” nr. 5);

Câștigătoarea seriei 3 – ACF Metalurgistul Cugir 1939 (1 trofeu, 1 diplomă și 1 minge “Select” nr. 5);

Locul II, liga a IV-a – AS Voința Stremț (1 trofeu, 1 diplomă, 25 de medalii și 3 mingi “Select” nr. 5);

Locul II, liga a V-a, Seria 1 – CS Inter Unirea (1 trofeu, 1 diplomă, 25 de medalii și 3 mingi “Select” nr. 5);

Locul II, liga a V-a, Seria 2 – AS Hidromecanica Șugag (1 trofeu, 1 diplomă, 25 de medalii și 3 mingi “Select” nr. 5);

Locul II, juniori U-19 – CS Zlatna (1 trofeu, 1 diplomă, 22 de medalii și 3 mingi “Select” nr. 5);

Locul II, juniori U-17 – ACF Metalurgistul Cugir 1939 (1 trofeu, 1 diplomă, 22 de medalii și 2 mingi “Select” nr. 5);

Locul II, juniori U-15 – LPS Sebeș sau ACS Industria Galda (1 trofeu, 1 diplomă, 22 de medalii și 3 mingi “Select” nr. 5);

Locul II, juniori U-13 – ACS Juniorul Aiud (1 trofeu, 1 diplomă, 20 de medalii și 3 mingi “Select” nr. 4);

Locul II, juniori U-11 – ACS Școala de Fotbal Valea Frumoasei (1 trofeu, 1 diplomă, 20 de medalii și 3 mingi “Select” nr. 4);

Locul II, juniori U-10 – ACS Juniorul Aiud (1 trofeu, 1 diplomă, 18 medalii și 2 mingi “Select” nr. 4);

Locul II, juniori U-9 – ACS Juniorul Aiud “Alb” (1 trofeu, 1 diplomă, 18 medalii și 2 mingi “Select” nr. 4);

Locul II, Campionatul Speranțelor “Dragoș Damian” U-8 – ACS Școala de Fotbal Valea Frumoasei (1 trofeu, 1 diplomă, 15 medalii și 2 mingi “Select” nr. 4);

Locul III, liga a IV-a – CS CIL Blaj (1 trofeu, 1 diplomă, 25 de medalii și 2 mingi “Select” nr. 5);

Locul III, liga a V-a, Seria 1 – ACS Băgău (1 trofeu, 1 diplomă, 25 de medalii și 2 mingi “Select” nr. 5);

Locul III, liga a V-a, Seria 2 – AS Tineretul Șona (1 trofeu, 1 diplomă, 25 de medalii și 2 mingi “Select” nr. 5);

Locul III, juniori U-19 – CS CIL Blaj (1 trofeu, 1 diplomă, 22 de medalii și 2 mingi “Select” nr. 5);

Locul III, juniori U-17 – AFC Unirea 1924 Alba Iulia (1 trofeu, 1 diplomă, 22 de medalii și 1 minge “Select” nr. 5);

Locul III, juniori U-15 – AS Unirea Juniors Alba Iulia sau ACS Juniorul Aiud (1 trofeu, 1 diplomă, 22 de medalii și 2 mingi “Select” nr. 5);

Locul III, juniori U-13 – AFC Unirea 1924 Alba Iulia (1 trofeu, 1 diplomă, 20 de medalii și 2 mingi “Select” nr. 4);

Locul III, juniori U-11 – ACS Juniorul Aiud (1 trofeu, 1 diplomă, 20 de medalii și 2 mingi “Select” nr. 4);

Locul III, juniori U-10 – CS Navobi Alba Iulia (1 trofeu, 1 diplomă, 18 medalii și 1 minge “Select” nr. 4);

Locul III, juniori U-9- ACS Juniorul Aiud “Albastru” (1 trofeu, 1 diplomă, 18 medalii și 1 minge “Select” nr. 4);

Locul III, Campionatul Speranțelor “Dragoș Damian” U-8 – CSC Bistra (1 trofeu, 1 diplomă, 15 medalii și 1 minge “Select” nr. 4);

Trofeul Fair Play, liga a IV-a: CS Navobi Alba Iulia (1 trofeu, 1 diplomă și 3 mingi “Select” nr. 5);

Trofeul Fair Play, liga a V-a, Seria 1: AS Limbenii Limba (1 trofeu, 1 diplomă și 3 mingi “Select” nr. 5);

Trofeul Fair Play, liga a V-a, Seria 2: AFC Viitorul Răhău (1 trofeu, 1 diplomă și 3 mingi “Select” nr. 5);

Golgheter, liga a IV-a: Cîmpean Alin Sorin – CS Zlatna – 32 de goluri (1 trofeu, 1 diplomă și 1 minge “Select” nr. 5);

Golgheter, liga a V-a, Seria 1: Toncian Flavius Călin – ACS Băgău – 38 de goluri (1 trofeu, 1 diplomă și 1 minge “Select” nr. 5);

Golgheter, liga a V-a, Seria 2: Lazăr Petru – AS Hidromecanica Șugag – 31 de goluri (1 trofeu, 1 diplomă și 1 minge “Select” nr. 5);

Golgheter, juniori U-19: Bodogae Andrei Ovidiu – CS Olimpia Aiud – 66 de goluri (1 trofeu, 1 diplomă și 1 minge “Select” nr. 5);

Golgheter, juniori U-17: Dăscălescu Mihai Jr. – AFC Unirea 1924 Alba Iulia – 5 goluri (1 trofeu, 1 diplomă și 1 minge “Select” nr. 5);

Golgheter, juniori U-15: Mateica Mihail Sebastian – ACS Viitorul Aiud – 20 de goluri (1 trofeu, 1 diplomă și 1 minge “Select” nr. 5);

Golgheter, juniori U-13: Balea Cătălin – CS Zlatna – 35 de goluri (1 trofeu, 1 diplomă și 1 minge “Select” nr. 4);

Golgheter, juniori U-11: Popa Dragoș – ACS Juniorul Aiud – 35 de goluri (1 trofeu, 1 diplomă și 1 minge “Select” nr. 4);

Golgheter, juniori U-10: Iosif Andrei Vlad – CSO Cugir – 29 de goluri (1 trofeu, 1 diplomă și 1 minge “Select” nr. 4);

Golgheter, juniori U-9: Ponoran David – AFC Unirea 1924 Alba Iulia – 77 de goluri (1 trofeu, 1 diplomă și 1 minge “Select” nr. 4);

Golgheter, Campionatul Speranțelor “Dragoș Damian” U-8: Sîrbu Nicolae – ACS Juniorul Aiud – 16 goluri (1 trofeu, 1 diplomă și 1 minge “Select” nr. 4);

După finala Cupei României va avea loc festivitatea de premiere în care vor fi acordate următoarele premii:

Câștigătoarea Cupei României, faza județeană: (1 trofeu, 1 diplomă, 25 de medalii, 25 de tricouri și 5 mingi “Select” nr. 5);

Finalista Cupei României, faza județeană: (1 trofeu, 1 diplomă, 25 de medalii și 3 mingi “Select” nr. 5);

Jucătorul Finalei Cupei României, faza județeană (1 trofeu, 1 diplomă și 1 minge “Select” nr. 5)

Arbitrii Finalei Cupei României, faza județeană (1 trofeu și 1 diplomă);

Observatorul Finalei Cupei României, faza județeană (1 trofeu și 1 diplomă).