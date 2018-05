Sâmbătă, 26 Mai 2018: CORSA C FEST, ediția I. Mașini frumoase, concursuri, premii surpriză și voie bună la Alba Iulia

Sâmbătă, 26 Mai 2018, la Alba Iulia, se va desfășura prima ediție a CORSA C FEST. Este un eveniment dedicat posesorilor și pasionaților de mașini Opel Corsa C. Va fi un prilej de a se cunoaște mai bine, de a povesti și schimba opinii și sfaturi, de a se simți bine.

Pasionații autoturisme Opel Corsa C și nu numai sunt așteptați sâmbătă, 26 mai, la marginea orașului Alba Iulia, într-un decor împrejmuit de multă verdeață și pădure, parcarea Restaurantului Panoramic, la prima ediție CORSA C FEST.

Programul va fi următorul:

– ora 10 – 11.30: primirea participanților

– ora 11.30 – 12.30: ateliere tehnice – mici reparații din partea membrilor și schimburi de sfaturi

– ora 12.30 – Concursuri

„Push your car” – împinsul mașinii proprii pe o distanță de 25 m – probă contracronometru

„Throw the ball” – aruncarea mingii din mers de la volan în 5 cauciucuri – probă contracronometru și pe bază de punctaje

„Keep the wheel” – ținerea unei jante de mașină fără cauciuc în mâini – probă contracronometru

La final va fi proba „Most Wanted Car”. Pe baza voturilor celor prezenți se va premia cea mai votată mașină cu un premiu surpriză din partea unui sponsor. De asemenea și celelalte concursuri vor avea parte de cupe și diferite premii.

“La sfârșitul evenimentului vom avea o tombolă la care vor participa toți cei înscriși la eveniment, unde vom avea un premiu surpriză. Duminică, 27 mai, la amiază, pentru cei care rămân peste noapte, vom vizita Cetatea Alba Carolina, un loc unic în țară,” au transmis organizatorii.

Cei interesați pot obține mai multe informații accesând pagina de facebook a evenimentului Întâlnire Club Corsa C Alba Iulia sau la persoanele de contact: Pitu Mihai – 0722566202 sau Andrei Roșu – 0729824098.

