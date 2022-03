Rușii nu se țin de cuvânt: Au încălcat acordul de încetare a focului. Evacuarea civililor din Mariupol este anulată

Imagini incredibile au fost surprinse într-un oraș din Ucraina, pe care armata rusă l-a cucerit. Zeci de oameni au ieșit cu mânile goale în fața soldaților ruși înarmați până-n dinți. Speriați, aceștia se retrag și trag în aer cu mitralierele pentru a-i descuraja pe cei care au îndrăznit să li se opună.

„Oamenii din Melitopol sunt atât de duri încât merg cu mâna goală împotriva ocupanților înarmați. În mod clar nu se așteptau la o astfel de respingere”, este descrierea care apare la filmarea făcută de unul dintre ucrainenii participanți.

People in #Melitopol are so tough that they come at the armed occupiers with bare hands. They clearly did not expect such a response. pic.twitter.com/bjvFKQD1Ul

