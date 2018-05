RUSALII 2018. Sărbătoare mare pentru creştinii care prăznuiesc coborârea Duhului Sfânt asupra ucenicilor Mântuitorului

Rusaliile sunt prăznuite în fiecare an la 50 de zile de la sărbătoarea Sfintelor Paști.

Sărbătoarea de Rusalii este cunoscută și sub denumirea de Pogorârea Sfântului Duh și reprezintă o sărbătoare extrem de importantă pentru toți creștinii. Această sărbătoare marchează coborârea Duhului Sfânt asupra ucenicilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Conform scrierilor din Noul Testament, acest eveniment s-a întâmplat în ziua rusaliilor evreiești, la 50 de zile de la Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Tocmai de aceea această sărbătoare creștină este cunoscută în rândul credincioșilor și sub numele de Cinzecime.

În Vechiul Testament, Rusaliile au reprezentat la inceput o sarbatoare agricola de bucurie a evreilor in care se oferea parga din roadele pamantului. Ulterior, aceasta devine o aniversare a Legamantului, care a fost incheiat la 50 de zile dupa iesirea din Egipt.

De asemenea, si Rusaliile crestine au o stransa legatura cu Legamantul, reprezentand o sarbatoare a incheierii launtrie a Noului Legamant al harului si al iubirii, odata cu coborarea Sfantului Duh. Mai mult decat atat, Rusaliile sunt si consacrarea solemna a Bisericii pe care Mantuitorul a intemeiat-o.

Prin Pogorarea Sfantului Duh, Apostolii au fost incredintati cu puterea de a grai limbi pe care ei nu le cunosteau pana atunci. Au reusit sa descopere atat invatatura Mantuitorului, dar si a altor neamuri in mai multe limbi. Inceputul a fost chiar in aceasta zi de Rusalii, cand toti iudeii din Ierusalim si din intreg Orientul au inteles mesajul pe care acestia il purtau. Pelerinii care nu reuseau sa isi explice cum reusesc Apostolii sa graiasca in mai multe limbi ii acuza ca ar fi „plini de must”, si anume beti. Atunci Sfantul Petru lua cuvantul pentru a apara Apostolii dar si pentru a propovadui minunile pe care Mantuitorul nostru le-a facut.

Se obisnuieste sa se vorbeasca de trimiterea Sfantului Duh in lume, ca despre un act prin care Duhul ar lua locul lucrarii lui Hristos. In acest caz, Biserica ar fi numai opera Sfantului Duh. In realitate insa, Duhul trebuie vazut intotdeauna ca Duhul lui Hristos, deci, nu trebuie vazut sau conceput ca despartit de Hristos.

In ziua de Rusalii, crestinii obisnuiesc sa vina la biserica si sa aduca frunze de nuc sau de tei, simboluri ale limbile de foc, ca semne ale coborarii Sfantului Duh. Acestea sunt binecuvantate si impartite credinciosilor.