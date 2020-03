Românii sună la 112 pentru că nu mai au țigări sau mâncare la pisică. STS: ”Sună responsabil și doar pentru urgențe”

Serviciul de Telecomunicații Speciale, în calitate de administrator al Serviciului de urgență, face apel la cetățeni să sune la 112 doar pentru urgențe, iar pentru a solicita informații despre noul coronavirus să apeleze linia TELVERDE – 0800.800.358 (0800.800.FLU). STS a luat toate măsurile pentru a asigura preluarea 24/7 a apelurilor, chiar și în condiții de supraaglomerare.

În perioada 25 februarie – 18 martie a.c., operatorii STS au preluat peste 12.000 de apeluri referitoare la virusul COVID-19. În foarte multe cazuri, cetățenii au sunat la numărul unic de urgență 112 pentru a afla informații despre coronavirus, fără a avea urgențe reale.

Serviciul de Telecomunicații Speciale a luat măsuri suplimentare privind preluarea apelurilor la 112 pe problematica noului coronavirus. Modul de lucru în situația în care se primește un apel referitor la COVID-19 este adaptat la situația prezentată de apelant. Astfel, apelurile prin care cetățenii raportează simptome specifice sunt direcționate către agențiile cu competențe medicale, cele privind persoane care nu respectă regimul de autoizolare/carantină stabilit de autorități sunt direcționate către Poliție, iar pentru cele de informare apelanții sunt sfătuiți să sune la numărul de telefon TelVerde – 0800.800.358.

Reamintim faptul că apelarea abuzivă, falsă sau pentru a face glume la numărul 112 se sancționează cu amendă în cuantum de până la 5.000 de lei. Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac de către personalul Ministerului Afacerilor Interne.

Situații în care cetățenii au apelat numărul unic de urgență 112 pentru a adresa întrebări despre coronavirus, fără a avea urgențe reale:

1. Un apelant al numărului 112 a dorit să afle dacă „mai merg trenurile” și dacă „poate merge în alt oraș?”;

2. Un apelant a sunat la numărul de urgență pentru a întreba dacă „este deschisă poșta”;

3. O persoană a dorit să afle dacă poate merge „luni la bancă”, având în vedere declararea stării de urgență;

4. O persoană a sunat la 112 să anunțe că „un văr a venit din Italia și este bolnav de coronavirus”, apoi a închis imediat telefonul. La reapelarea operatorului STS, persoana a recunoscut că „se joacă fiindcă este șmecher”;

5. Un apelant fumător, aflat în izolare, a sesizat la numărul de urgență că nu mai are țigări și vrea ca cineva să meargă să îi ducă la domiciliu;

6. Supărat că a fost părăsit de concubină, un cetățean a anunțat că femeia „s-a întors acum 2 zile din Italia și are febră”;

7. Un bărbat a sunat la 112 pentru a afla ce restricții sunt „pentru că urmează să fac nuntă”.

8. O persoană aflată în carantină la domiciliu a întrebat la 112 dacă poate ieși 2-3 minute în fața blocului;

9. Mai mulți apelanți au sunat să anunțe lipsa banilor sau a hranei;

10. Un cetățean a dorit să știe dacă „se fac teste la domiciliu” pentru că și el dorește un astfel de test;

11. O femeie a anunțat că a venit din Franța un bărbat „clandestin cu o mașină”. Deși bărbatul respectiv nu a părăsit locuința, femeia era revoltată „de ce nu a fost sechestrat la vamă?”;

12. O persoană a sesizat la 112 că este ținută abuziv în casă din cauza coronavirusului și nu are mâncare pentru pisică. Aceasta a amenințat că va lua legătura cu televiziunile pentru a semnala acest abuz;

13. O persoană aflată în izolare la domiciliu, venită din Belgia, a sunat la 112 să solicite o zi de învoire pentru a merge într-o altă localitate unde trebuia să semneze un contract;

14. Un apelant a sunat să afle în ce condiții poate să organizeze o pomană cu mai multe persoane, ca urmare a unui deces în familie;

15. O persoană a dorit să afle de unde poate obține o adeverință prin care să se ateste faptul că nu este confirmată cu coronavirus;

16. O doamnă a dorit să afle dacă este obligatorie carantina în situația în care soțul ei vrea să plece în Olanda și să se întoarcă în România;

17. Un angajat al unei spălătorii auto a întrebat la 112 dacă are dreptul să nu vină la serviciu pe durata stării de urgență;

18. Un cetățean a sunt să întrebe: „De ce nu închid toate fabricile? Că unii colegi nu vor să recunoască faptul că li s-au întors rudele din străinătate”;

19. Un bărbat a întrebat dacă „are voie vecinul să cheme zugravii să zugrăvească, având în vedere că e situație de urgență?”;

20. O persoană a sunat la 112 să întrebe dacă „izolarea unui membru implică izolarea familiei” sau „Eu rămân în izolare, dar soția se poate duce la cumpărături?”.

Biroul de Presă al STS