România va fi lovită de un val de frig. Temperaturile minime se vor situa între -1 și -2 grade Celsius

În următoarele zile, temperatura va scădea accentuat, iar ploile își vor face, din nou, simțită prezența, de joi, 12 noiembrie. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, valabilă până în 22 noiembrie, frigul va cuprinde întreaga țară. Temperaturile din România vor scădea, minimele se vor situa, în general, între -1 și -2 grade.

Marţi, 10 noiembrie, conform meteorologilor, în ţară, vremea se va răci în cea mai mare parte a ţării, mai accentuat la deal şi la munte, astfel că valorile termice se vor situa în general în jurul celor normale pentru această dată. În majoritatea zonelor va fi nebulozitate joasă şi local ceaţă, mai persistente în cele de câmpie din sudul, estul şi vestul teritoriului, precum şi în depresiuni. Pe alocuri va fi burniţă. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului şi pe litoral. Temperaturile maxime se vor încadra între 7 şi 14 grade, iar cele minime între -2 grade în depresiunile intramontane şi 9 grade pe litoral.

În Bucureşti, vremea va fi în general închisă, cu nebulozitate joasă persistentă în cea mai mare parte a intervalului. Trecător va burniţa. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 10…12 grade, iar cea minimă de 5…6 grade. Dimineaţa şi noaptea vor fi condiţii de ceaţă.

Miercuri, în ţară, vremea va fi în general închisă în zonele joase de relief, unde nebulozitatea va persista în mare parte din interval şi pe arii restrânse se vor semnala ploi slabe sau burniţă. La deal şi la munte cerul va fi variabil, iar probabilitatea de ploaie redusă. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificări pe crestele montane, în sudul Banatului şi temporar în zona costieră a Dobrogei. Regimul termic va fi caracterizat de valori în general apropiate de cele climatologic specifice perioadei, astfel că cele maxime se vor încadra între 7 şi 13 grade, iar cele minime între 0 şi 7 grade, mai scăzute în depresiuni şi uşor mai ridicate pe litoral. Pe alocuri, dimineaţa şi noaptea, va fi ceaţă.

În Capitală, vremea va fi în continuare închisă, cu nebulozitate joasă în mare parte a intervalului. Probabilitatea pentru burniţă sau ploaie slabă va fi ridicată, iar dimineaţa şi noaptea vor fi condiţii de ceaţă. Vântul va sufla slab şi moderat.Temperatura maximă se va situa în jurul a 10 grade, iar cea iar cea minimă va fi de 4…6 grade.

PROGNOZA METEO PENTRU FIECARE REGIUNE:MAXIME DE 8 GRADE ÎN BANAT

În prima săptămână, valorile termice nu vor avea variaţii semnificative. Media maximelor va fi între 11 şi 13 grade, iar a minimelor între 3 şi 5 grade. În cea de a doua săptămână, regimul termic va marca o scădere, astfel încât media regională a temperaturilor maxime va scădea până în jurul a 8 grade, iar minimele se vor situa în general între -1 şi 2 grade. Probabilitatea de ploaie va fi în creştere după 12 noiembrie.

ZERO GRADE ÎN CRIŞANA

Marţi, valorile termice diurne vor scădea cu aproximativ 3 grade, dar cele minime nu se vor modifica semnificativ. Apoi, până la finalul primei săptămâni mediile termice nu vor avea variaţii importante, dar în cea de a doua săptămână se va răci, astfel încât, în ultimele zile de prognoză media maximelor se va situa în general între 5 şi 7 grade, iar a minimelor va fi în jurul a zero grade. Trecător va ploua slab, izolat în prima săptămână şi posibil local, în cea de a doua.

BURNIŢĂ ÎN TRANSILVANIA

Regimul termic va marca o scădere treptată, de la o medie a maximelor termice de 13 grade în prima zi de prognoză, până în jurul a 6 grade în ultimele şi de la o medie a minimelor termice de 1-3 grade în prima săptămână, până în jurul a -2 grade în cea de a doua. Trecător şi pe arii restrânse vor fi posibile burniţe în prima săptămână şi ploi slabe în cea de a doua.

GER ÎN MARAMUREŞ

Maximele termice vor fi în scădere treptată în cea mai mare parte a intervalului, de la 13-14 grade în prima zi, până în jurul a 6 grade spre finalul intervalului de prognoză. Media temperaturilor minime va depăşi uşor zero grade în prima săptămână, iar în cea de a doua va coborî sub pragul de îngheţ şi se va situa în general între -1 şi -3 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în cea de a doua săptămână.

VALORI NEGATIVE ŞI ÎN MOLDOVA

Vremea va fi în general închisă, iar valorile termice diurne vor marca o scădere treptată şi aproape constantă în prima săptămână de prognoză, astfel încât media regională a acestora va coborî de la 13 până spre 6 grade, dar se vor plafona la această valoare pe tot parcursul celei de a doua săptămâni. Temperaturile minime vor caracteriza o vreme caldă pentru această perioadă în primele nopţi, când media lor va fi de 4-6 grade, însă din 12 noiembrie vor scădea treptat, de la valori mediate de 2 grade spre valori negative, respectiv -2 grade în 17 noiembrie, după care vor avea doar mici variaţii în jurul valorii de zero grade.

Probabilitatea de precipitaţii va fi destul de mică pe aproape tot parcursul intervalului de prognoză, acestea se vor semnala pe arii restrânse, în general slabe cantitativ. Excepţie va face sfârşitul primei săptămâni şi perioada 18-21 noiembrie, când sunt semnale că se pot extinde ca arie.

NOPŢI CALDE ÎN DOBROGEA

Prima săptămână de prognoză va fi caracterizată de valori termice diurne în scădere, cu valori mediate regional ce vor porni de la 14 grade şi vor ajunge la 8 grade, iar acestea nu vor mai avea variaţii pe tot parcursul intervalului 15-22 noiembrie. Nopţile vor fi destul de calde în cea mai mare parte a regiunii, pe fondul existenţei unui plafon noros în general persistent, sau a prezenţei ceţii, ceea ce va determina medii de 6-8 grade până pe 14 noiembrie, apoi vor scădea uşor, la valori mediate între 2 şi 4 grade în perioada 15-22 noiembrie. Până în 12 noiembrie probabilitatea de precipitaţii va fi scăzută, vor fi doar ploi slabe sau burniţă pe spaţii mici, însă după această dată şi până la finalul intervalului există semnale că acestea vor fi în extindere.

PLOI SLABE ÎN MUNTENIA

Vremea va fi în general închisă, cu nebulozitate sau ceaţă mai ales în zonele joase de relief, condiţii în care, în prima săptămână de prognoză, regimul termic nocturn va fi unul plăcut, cu temperaturi peste cele specifice perioadei, mediate regional la valori de 4-6 grade. În săptămâna a doua, minimele vor fi mai scăzute, mediate în jurul a 0 grade. Temperaturile maxime însă, vor scădea treptat până pe 15 noiembrie, astfel că media acestora va coborî de la 14 la 8 grade, dar se vor stabiliza la această valoare pe restul perioadei până la final. Ploi slabe şi pe arii restrânse se vor semnala pe aproape tot parcursul intervalului, doar între 18 şi 21 noiembrie vor fi probabil în extindere uşoară.

TEMPERATURI ÎN SCĂDERE ÎN OLTENIA

Vremea se va menţine închisă în cea mai mare parte a intervalului de prognoză, iar în prima săptămână şi valorile termice diurne vor marca o scădere, de la medii ale maximelor de 13 până la 9 grade, însă în cea de a doua nu vor mai varia semnificativ, se vor situa între 7 şi 9 grade. Minimele nopţilor vor fi mai ridicate decât în mod obişnuit în intervalul 10-15 noiembrie, cu medii de 4-6 grade, apoi vor marca şi acestea o scădere, astfel că vor fi valori de 0-1 grad. Ploile vor fi deficitare până în 17 noiembrie, cu ploi puţine şi slabe cantitativ, iar până la finalul prognozei va creşte probabilitatea de ploaie pe suprafeţe mai mari.

VREME REA LA MUNTE

În prima săptămână vremea se va răci, iar media maximelor va scădea de la 11-12 grade în prima zi, până la 2-3 grade în weekend. Minimele vor fi în medie între 2 şi 4 grade în primele zile şi vor scădea sub zero grade în ultimele. În cea de a doua săptămână maximele vor fi cuprinse în general între zero şi 4 grade, iar minimele aproximativ între -6 şi -2 grade. După data de 12 noiembrie, trecător vor fi precipitaţii slabe, izolat la început, apoi posibil local.