România, două victorii superbe la Europeanul Under 18 de volei de la Blaj | Astăzi, meci decisiv cu Belgia pentru „tricolore”, la ora 17.30

Echipa națională a României a reușit două victorii superbe la Campionatul European Under 18 de volei feminin de la Blaj. „Tricolorele” conduse de antrenorul Adrian „Bagheera” Radu au trecut mai întâi de Olanda, scor 3-1 (26-24, 24-26, 25-23, 25-15), meci în care Bianca Cucu a fost cea mai bună marcatoare a echipei noastre (cu 16 puncte). Ulterior România a obținut a treia victorie în „Alba Blaj Arena”, scor 3-2 (25-22, 21-25, 25-19, 16-25, 15-9) cu Croația. Reprezentativa noastră are în continuare șanse la semifinale, dar în același timp este în cărți pentru calificarea la Campionatul Mondial, unde aced primela șase clasate la acest European.

Cu acest rezultat, România ocupă locul al patrulea, cu trei victorii, la egalitate cu ocupanta locului 3, Spania. Primele două locuri sunt ocupate de Italia, cu cinci victorii din tot atâtea meciuri, respectiv de Belgia, care are patru victorii.

Cu două etape rămase de disputat, Italia e aproape sigură de semifinale. Este singura echipă neînvinsă în grupa de la Blaj. Pentru locul 2, bătălia e una acerbă. Au șanse Belgia, Spania, România și Slovenia.

România are un program infernal, meciuri cu Belgia și Italia. Victoria cu Belgia, în partida de luni, ora 17:30, este esențială. Belgia mai are de jucat în ultima etapă cu Croația. Spaniolele păstrează și ele șansa lor. Vor înfrunta Țările de Jos și apoi ultima clasată Serbia. Numai că ibericele depind și de jocul rezultatelor.

Foto: Federația Română de Volei

