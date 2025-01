România are nevoie de liberalism pentru dezvoltare: Interviu cu Teodor ATANASIU, fost președinte al PNL Alba

– La final de 2024 şi la vârsta de 62 de ani, ce face omul Teodor Atanasiu?

– Începutul anului 2025 mă găseşte alături de familie, în Bucureşti. Nu mai am o viaţă politică foarte activă, dar am rămas totuşi în contact permanent cu colegii mei de partid din judeţul Albă sau din conducerea centrală. Particip, când sunt invitat, la simpozioane, gale, şcoli de vară sau alte activităţi ale Partidului Naţional Liberal.

Profesional, sunt membru în Consiliul de Supraveghere al Transelectrica, adică mă străduiesc să transportăm eficient energia electrică de la producători la consumatori, precum şi la conexiunile transfrontaliere.

De asemenea, am activităţi private alături de asociaţii mei. Aş menţiona dezvoltările imobiliare pe care le vom continua în acest an în Bucureşti şi Braşov.

Aţi constatat, cred, că sunt încă o persoană activă şi sper să rămân aşa mulţi ani de aici înainte.

– 2025 este an aniversar pentru PNL: 150 de la înfințare şi 35 de la reînfințare. Cum consideraţi că îl găseşte pe vechiul partid liberal această aniversare?

– Este adevărat, 2025 e anul în care PNL împlineşte 150 de ani de existenţă şi a rămas singurul partid parlamentar care se poate lăuda cu o vechime mai mare de 35 de ani, câți s-au scurs de la revoluţie.

Se va face cu această ocazie, cu siguranţă, o amplă analiză, atât de către conducerea partidului, cât şi de către analiştii politici.

La prima vedere, PNL este cel mai puternic partid de dreapta din România, ceea ce pare reconfortant, dar tot în urma PSD, ceea ce este foarte frustrant.

Miza cea mare a acestui an o reprezintă alegerile prezidenţiale, iar PNL are greaua misiune de a recâştiga un nou mandat de preşedinte.

– O nouă „încuscrire” cu PSD aduce prejudicii de imagine, sau participarea la guvernare era absolut necesară pentru PNL după scorul destul de slab obţinut la 1 decembrie?

– Participarea la guvernare alături de PSD, în calitate de vioară a doua, a fost o decizie strategică necesară pentru ca România să nu intre în criză politică majoră, dar ne aduce prejudicii mari în obţinerea victoriei la prezidenţiale. Din păcate, PSD nu a învăţat nici măcar din propriile greşeli din trecutul apropiat şi ne putem aştepta în orice moment să nu-şi respecte promisiunile făcute.

– PNL a obţinut candidatura unică din partea alianţei pentru un vechi şi veritabil liberal, pentru Crin Antonescu. Ce părere aveţi?

– Candidatura lui Crin Antonescu a fost propusă şi acceptată în plină criză politică, după anularea neexplicată a alegerilor prezidenţiale. Preşedinţii PSD şi PNL tocmai suferiseră înfrângeri ruşinoase şi se aştepta plecarea lor. Unul, cu demnitate, a şi plecat, dar celălalt a tergiversat plecarea în încercarea de salvare. Trăind în România, i-a reuşit. La cald, cu jarul sub picioare, la propunerea UDMR-PNL, conducerea PSD a acceptat rapid propunerea cu Crin Antonescu candidat unic al partidelor participante la guvernare, pentru a-şi putea adjudeca fotoliul de premier pentru perdantul Ciolacu. Acum, cu sacii în căruţă, susţinerea lui Crin Antonescu nu mai pare a fi o decizie irevocabilă. Ciolacu a uitat lecţia Ponta şi este pe cale de a repeta scenariul.

– PNL nu mai este şi nu mai poate fi cel de acum 35 de ani, atunci când dumneavoastră aţi aderat. Consideraţi că are capacitate de adaptare şi transformare după vremuri şi tendinţe? Observaţi în generaţia tânără de liberali lideri care pot prelua partidul?

– PNL, deşi are 150 de ani, a fost întotdeauna un partid modern, un partid al reformelor necesare societăţii româneşti. În ultimii 8 ani, din păcate, valoarea liderilor centrali a lăsat de dorit şi din acest motiv atât mesajul partidului, cât şi politicile publice promovate de aceştia n-au avut calitatea şi mai ales audienţa dorită.

PNL nu duce lipsă de membri capabili să readucă partidul în prim-planul vieţii politice româneşti, dar reformarea trebuie începută rapid, nu mai e timp de experimente. E nevoie de oameni noi, necompromişi, în conducerea partidului, între comunicatorii partidului şi în guvern. Altfel nu ne crede nimeni.

– În cartea dumneavoastră „Amintirile unui fost ministru al apărării” vorbeaţi despre „chinurile facerii” partidului liberal în anii ´90 şi despre contribuţia acestui partid la instalarea democraţiei şi apoi la implementarea marilor reforme…

Câtă nevoie mai are România acum de un partid liberal puternic şi ce mai poate face liberalismul pentru ţară?

– România are nevoie de liberalism pentru dezvoltare şi de politicieni vizionari care să traseze noul drum al unei ţări europene dezvoltate. Aici vreau să fiu foarte explicit. Avem nevoie de miniştri liberali cu şcoală, multă şcoală, oameni complet noi care să implementeze politicile publice liberale. Avem nevoie de oameni educaţi.

– Aţi fost şi membru la Parlamentului, şi membru al Guvernului. Privind acum aceste două instituţii, consideraţi că au sporit din punct de vedere al calităţii umane sau… dimpotrivă?

– Calitatea Parlamentului României a scăzut an de an, continuu, din simplul motiv că intelectualii au fost înlocuiţi cu obedienţii, iar libertatea de exprimare a parlamentarilor a fost strivită sub discliplina de partid.

În ultimii 10 ani a scăzut dramatic şi calitatea guvernării. Cu cât miniştrii aveau mai mulţi „tutori”, fiecare cu interesul său, cu atât mai mult lipseau viziunea şi determinarea de a ieşi din banalul cotidian.

– La Alba, PNL a obţinut şi la aceste ultime rânduri de alegeri un scor bun şi în continuare s-a situat în top 3 organizaţii pe ţară, dar a pierdut totuşi comparativ cu scorul de acum 4 ani câteva procente bune şi asta mai ales în favoarea socialiştilor. Consideraţi că trendul poate continua şi neapărat trebuie făcut ceva în privinţa aceasta sau a fost doar un recul naţional, iar situaţia se va regla de la sine pentru 2028? Vă întreb asta pentru că ştiu că sunteţi încă foarte conectat la politica din judeţul nostru.

– Judeţul Alba a avut privilegiul de a avea o organizaţie PNL puternică şi serioasă, care nu s-a ocupat de blaturi şi jocuri pe sub masă. Rezultatul bun nu mă miră şi vă spun deschis că ar fi fost şi mai bun dacă nu era influenţat negativ de prestaţia liderilor naţionali.

Divizarea votului către mai multe partide consemnată la nivel naţional s-a manifestat şi în judeţul Alba. De asemenea, PNL şi PSD au cunoscut o tasare a votului între procentele judeţene şi naţionale. Pentru PNL lucrurile vor reveni la normal, cu condiţia unei prestaţii naţionale superioare, ceea ce nu e greu.

– De asemenea, ştiu că aţi rămas un activ membru de partid, însă nu în prim-plan. Care este totuşi relaţia dvs. acum cu PNL şi mai ales dacă aveţi planuri de reintrare în teren?

– Am rămas şi rămân în continuare un liberal înfocat şi particip la viaţa de partid când sunt invitat, şi vă asigur că sunt invitat. Nu vreau să mai ocup funcţii politice şi executive, dar îi consiliez cu plăcere pe cei care au nevoie de experienţa mea.

– Care sunt gândurile şi urările dumneavoastră pentru PNL şi pentru liberali în acest an de mare sărbătoare?

– La ceas aniversar, îi doresc PNL să ofere românilor un preşedinte destoinic, democrat, vizionar. Dacă acesta va fi Crin Antonescu, e şi mai bine. De asemenea, le doresc liberalilor un congres reuşit, din care să rezulte o conducere competentă.

După alegerea preşedintelui, le doresc să participe la o nouă guvernare, cu premier şi program liberal şi cu miniştri şcoliţi serios, noi şi competenţi.

A consemnat Rareș BUGLEA

