România are cea mai scăzută durată a relației de cuplu, din Europa. Durata medie a căsătoriilor care se încheie cu divorț, de 8-9 ani

Durata medie a căsătoriilor care se finalizează cu divorț, în România, este de 8-9 ani, rată care ne plasează pe ultimul loc în Europa.

În Regatul Unit, spre exemplu, durata medie de viață a unei căsătorii care se finalizează cu divorț este de 11,7 ani. Concluziile aparțin unui studiu derulat de cercetătorii programului de intervenție comunitară Școala pentru Cuplu, fondat de psihoterapeutul Domnica Petrovai. „Avem cea mai scăzută durată a relației de cuplu din Europa”, a declarat pentru Edupedu.ro Petrovai, CEO al companiei Mind Education Health și coordonator al Strategiei Naționale de Sănătate Mentală a Copilului și Adolescentului din România.

“Este în primul rând un rezultat al experienței în familie alături de părinți și al experienței din școală, unde deseori ești sancționat, pedepsit fără să fii sprijinit să depui un efort punctual și înveți teama de eșec pe care o aplici și în relația de cuplu”, a explicat Domnica Petrovai, pentru Edupedu.ro. “Dacă ne uităm și istoric, noi suntem o țară în care supraviețuirea agrară a fost principalul nostru obiectiv și mai puțin relaxarea și accesul la resurse economice care să ne permită atenția față de relație”, a precizat Petrovai, care este psiholog clinician și psihoterapeut cognitiv-comportamental.

Studiul „Provocările cuplurilor din România” a fost realizat în perioada octombrie 2020 – martie 2021 pe un eșantion de 1000 de participanți, ca parte a unui program pe fonduri europene.

Una dintre concluziile studiului este că durata medie a căsătoriilor la români, care se finalizează cu divorț, este de 8,9 ani, în cazul femeilor și de 9,5 ani, în rândul bărbaţilor, date culese în funcție de inițiatorul acțiunii de divorț. În România, la fiecare 4,6 căsătorii există un divorț, potrivit datelor Eurostat din 2017.

Durata medie de 8-9 ani a căsătoriilor din România este mult mai mică decât cele raportate în studiile internaționale de profil. Autorii cercetării precizează că între durata relației și satisfacția față de aceasta este o relație de tip U, adică scade după o perioadă de câțiva ani, dar, apoi, crește din nou. Cercetătorii de la Școala pentru Cuplu precizează că, în Europa, satisfacția maritală cea mai mare este în Portugalia, iar cea mai mică este în Bulgaria.

Cercetarea se raportează și la un amplu studiu internațional publicat în 2017 în revista de specialitate Frontiers in Psychology, care compară datele privind durata căsătoriilor din 33 de țări. Și atunci, România ocupa tot ultimul loc în Europa, cu cea mai mică durată a căsătoriilor (8,3 ani în 2017); singurele state cu rate mai mici decât ale României erau la acea vreme, dintre cele 33 studiate, China, India, Kenya (toate trei cu o medie de 7,6 ani a duratei medii a căsătoriilor încheiate cu divorț) și Uganda (8,2 ani).

La polul opus, durata cea mai mare a căsătoriilor este în Italia (24,6 ani), urmată de Elveția (21,7 ani), Portugalia (20,8 ani), Hong Kong (20,3 ani), Spania (19,4 ani), potrivit studiului internațional din 2017 „Marital Satisfaction, Sex, Age, Marriage Duration, Religion, Number of Children, Economic Status, Education, and Collectivistic Values: Data from 33 Countries”, citat de cercetarea de față.

