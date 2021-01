România a fost cuprinsă de GER în acest weekend. Localitatea care a înregistrat și -23 de grade

Experții în meteorologie transmit că la Miercurea Ciuc sunt minus 22 de grade duminica dimineața, iar stratul de zăpadă a ajuns la noua centimetri.

Stația meteo Miercurea Ciuc a înregistrat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, minus 23 de grade, cea mai scăzută temperatura înregistrată în tara.

Este ger și la Joseni, cu minus 21 de grade și la Târgu Secuiesc, cu minus 20 de grade, transmite Digi 24.

Alte temperaturi scăzute înregistrate duminica dimineața sunt minus 16 grade la Vârful Iezer, din Munții Pietrosul Rodnei, și tot minus 16 grade în Bacău. În Vaslui temperatura a coborât la minus 14 grade, iar în Focșani la minus 13 grade.

În acest weekend, țoață tara este sub atenționare meteo de ger. ANM a anunțat vreme deosebit de rece și ger pe parcursul nopților și al dimineților.

Temperaturile minime vor cobori frecvent sub -10 grade și se vor incadra, în general, intre -18 și -8 grade, cu cele mai scăzute valori în depresiunile intramontane, îndeosebi din estul Transilvaniei, sub -20 de grade. Maximele diurne vor fi preponderent negative și se vor incadra, în general, intre -10 și 0 grade.

Informarea meteorologica este valabila până miercuri la ora 10.00.

