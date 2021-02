Riscuri REDUSE de complicații COVID-19 pentru o anumită grupă de sânge

Un studiu al Universității din Nantes a arătat că persoanele care au grupa sanguină zero sunt mai protejate în fața noului coronavirus. Datele au fost strânse din întreaga lume de către oamenii de știință din Franța, pentru a ajunge la această concluzie.

Legăturile dintre grupa de sânge şi formele de COVID-19 dezvoltate de pacienţi au fost studiate încă de la începutul pandemiei. Anul trecut, un studiu din China spunea că riscul este redus cu 33% în cazul celor cu grupa zero de sânge. Studiul din Franţa are rezultate mai moderate, dar veştile tot sunt bune: riscurile pentru grupa zero de sânge sunt diminuate între 10 şi 30 la sută. Şi este scăzut, de asemenea, şi riscul de a face forme grave ale bolii.

COVID-19: Riscuri mai mici pentru persoanele cu grupa sangvină 0. Care este explicaţia?

Oamenii de ştiinţă spun că particulele virale preiau de la cel care le poartă antigenele din tractul respirator. Iar transmiterea virusului funcţionează la fel ca transfuziile de sânge.

Cei care au grupa zero de sânge pot primi transfuzii doar de la cei care au aceeaşi grupă. La fel şi în cazul virusului, dacă ajung la ei particule virale care au antigenul A sau B, le vor respinge.

Virusologul francez Anne Goffard a explicat că anticorpii naturali ai celor care au grupa 0 de sânge nu îi dau voie proteinei spike să recunoască celulele pulmonare şi să le infecteze. O altă explicaţie este faptul că purtătorii grupei zero de sânge au un risc mai mic de a face tromboze care, la nivelul vaselor de sânge din plâmâni sau alte organe sunt una din principalele cauze ale agravării bolii sau chiar ale decesului.

sursa: mediafax.ro