Rezultatele la Olimpiada de Lectură-LAV, etapa județeană, 2020: Eleve din Alba Iulia și Blaj, calificate la faza națională

În 15 februarie 2020, la Colegiul Național „HCC” Alba Iulia, a avut loc etapa județeană a Olimpiadei de Lectură-LAV pentru elevii de liceu, clasele IX-XII.

Într-un format diferit de cel tradițional al olimpiadelor de limba și literatura română, competiția își propune să evalueze competenţele de lectură ale elevilor, constând în înţelegerea textelor ficţionale, nonficţionale și multimodale, capacitatea de a reflecta asupra acestora, de a formula opinii, argumente şi interpretări proprii în scris, în cadrul unei prezentări sau a unei dezbateri.

În acest an s-au înscris peste 150 de elevi din liceele județului Alba, la nivelul 3-clasele IX-X și la nivel 4-clasele XI-XII.

Premiile obținute:

Nivel 3:

VOINA N. ELENA-ANDREEA, COLEGIUL NAȚIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN” BLAJ, prof. coord. ANA-MARIA COMȘA , premiul I -calificat la etapa națională

POPA C.F. FLORIN ALEXANDRU, COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, prof. coord. SECARĂ ALINA, premiul al II-lea

MACAVEIU I.C. MĂDĂLINA CLAUDIA, LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD, prof. coord. SICOE ANGELA, premiul al III-lea

Mențiuni:

CRISTIAN I.C. DARIA-IOANA, COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ, prof. coord. BUT GEORGETA

MORAR M. ȘTEFANIA MARIA, LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA, prof. coord. ALBESCU NADIA FLAVIANA

RĂZĂILĂ F. LUIZA ANA, COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA, prof. coord. MUREŞAN SIMONA

BODEA S. DIANA ELENA, COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ, prof. coord. GROSU MONICA

GHERMAN M. RALUCA, SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA, prof. coord. TOPÎRCEAN NATALIA

GIURGIU M. ADRIANA, COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, prof. coord. MARINCAȘ MARINELA

ŢEPEŞ I. DAVID DANIEL, COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA, prof. coord. MIRCEA COSMINA

CĂTĂUȚĂ Ș.CASIANA, COLEGIUL NAȚIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN” BLAJ, prof. coord. ANA-MARIA COMȘA

MAREȘ M. AMALIA, COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ, prof. coord. BUT GEORGETA

TODA-PUIULEȚ D. EMANUELA CORALIA, COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI, prof. coord. BARBU ADRIANA

ARION V.C. RADU, COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, prof. coord. SECARĂ ALINA

IGLOZAN C. ANDA MARIA, COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI, prof. coord. BARBU ADRIANA

LEACH L. MĂDĂLINA SORINA, COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÂMPENI, prof. coord. STAN DIANA

GHEORGHE I. ANDREEA-IOANA, COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ, prof. coord. BUT GEORGETA

PRAINER K. G. TANIA MARIA, COLEGIUL NAȚIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN” BLAJ, prof.coord. ANA-MARIA COMȘA

COZONAC I. LAVINIA LENUŢA, COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA, prof. coord. MIRCEA COSMINA

JOSAN V. D. ANAMARIA , SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA, prof. coord. TRIF IOANA-DANIELA

RADU S.A. ANDA, COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, prof. coord. MARINCAȘ MARINELA

Nivel 4:

CIULE A. ALEXANDRA IOANA, COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA, prof. coord. MIRCEA COSMINA, premiul I-calificat la etapa națională

GHERMAN M.D. ANDREEA GEANINA, LICEUL „CORNELIU MEDREA” ZLATNA, prof. coord. RUSAN MIRELA -premiul al II-lea

BĂDILĂ I. TIMOTEI ILIE, COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ, prof. coord. GROSU MONICA, premiul al III-lea

Mențiuni :

VOINA M. ANDREEA-MARIA, COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA”SEBEȘ, prof. coord. BUT GEORGETA CĂPEŢ L. IUSTINA DACIANA,, COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA, prof. coord. MUREŞAN SIMONA

NEGOIŢESCU F. ANDREEA, LICEUL TEORETIC „DAVID PRODAN” CUGIR, prof. coord. COPĂCEANU ADRIANA

AVRAM N: NICOLETA CAMELIA, COLEGIUL NAȚIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN” BLAJ, prof. coord. AFTENIE DIANA AUGUSTA

BĂRBUŞIU N. D. IOANA, SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SF. SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA, prof. coord. TRIF IOANA-DANIELA

NICULIȚA D. ROXANA, LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR”OCNA MUREȘ, prof. coord. TIMAR MARIANA

NISTOR O.D. ANDREEA DIANA, COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, prof. coord. SECARĂ ALINA

PINTEA N. MĂLINA-MARIA, COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA, prof. coord. BUSUIOC CARMEN.

INSPECTOR PENTRU LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, prof Gâlea Gabriela

Purtător de cuvânt al ISJ Alba