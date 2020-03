REZULTATELE FINALE ale Olimpiadei Universul Cunoașterii prin Lectură – mediul rural: Elevi din Arieșeni, Albac, Mihalț și Vințu de Jos, calificați la faza națională

Etapa județeană a Olimpiadei UNIVERSUL CUNOAȘTERII PRIN LECTURĂ-MEDIUL RURAL s-a desfășurat în 29 februarie 2020, la Școala Gimnazială Ciugud. Au participat 93 de elevi din școlile gimnaziale din mediul rural. La etapa națională va participa un echipaj format din elevii care au obținut locul I la fiecare nivel, în perioada 29-30 mai 2020, la Adjud, jud. Vrancea.

Rezultatele finale și premiile obținute

Clasa a V-a

BRICIU A. P. ALINA GEORGIANA, LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM SI ALIMENTAŢIE ARIEŞENI, prof.coord. BENDEA DANIEL NICOLAE, premiul I -calificare la etapa națională;

ASINIPEAN GH. DIANA-FLORINA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ FĂRĂU, prof. coord. DUMITRA MARIA, premiul al II-lea;

LAZEA DARIA COSMINA, LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM SI ALIMENTAŢIE ARIEŞENI, prof. coord. BENDEA DANIEL NICOLAE, premiul al III-lea;

MUNTEAN C. ALEXANDRU, ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ŞARD, prof. coord. BREAZ CORINA Mențiune;

MEDREA T. ANTONIA MARIA, ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IULIU MANIU” VINȚU DE JOS, prof. coord. DUMITREAN MARIANA, Mențiune;

ŞUVAINA L.A. ADELINA ANTONIA, ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DAVID PRODAN” SĂLIŞTEA, prof.coord. BRAN-KOLLER FLORINA-RAMONA, Mențiune;

TODEA A. ANDREEA DĂNUȚA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HOREA” HOREA, prof. coord. POPA ANDRA-CLAUDIA, Mențiune;

LAZĂR G. ANDREEA NICOLETA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HOREA” HOREA, prof. coord. POPA ANDRA-CLAUDIA, Mențiune.

Clasa a VI-a

COSTINA C.S. IRINA MARIA, ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IULIU MANIU” VINȚU DE JOS, prof. coord. DUMITREAN MARIANA, premiul I, calificare la etapa națională;

GIURGIU M. MIHAELA, ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” IGHIEL, prof.coord. BREAZ CORINA , premiul al II-lea;

ZOTA C. CĂTĂLIN, ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ŞARD, prof.coord. LUCIA MUNTEAN, premiul al III-lea;

MATEȘ M.E. DARIA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HOREA”, prof.coord. POPA ANDRA-CLAUDIA, Mențiune;

NEAG A. BOGDAN – IONUȚ, ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HOREA” HOREA, prof.coord. POPA ANDRA-CLAUDIA,Mențiune;

PANTEA I. ANDREEA MARIA, LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM SI ALIMENTAŢIE ARIEŞENI, prof.coord. BENDEA DANIEL NICOLAE, Mențiune;

CORCHES N. FLORINA, LICEUL TEHNOLOGIC „ȚARA MOȚILOR” ALBAC, prof.coord. CODREA MARIA, Mențiune;

AVRAM ROBERTA SONIA, LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM SI ALIMENTAŢIE ARIEŞENI, prof.coord. BENDEA DANIEL NICOLAE, Mențiune;

TODEA GHE. ANDREEA MARIA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HOREA” HOREA, prof.coord. POPA ANDRA-CLAUDIA, Mențiune.

Clasa a VII-a

OARGA V. MIHAELA, LICEUL TEHNOLOGIC „ȚARA MOȚILOR”ALBAC, prof.coord. CODREA MARIA, premiul I, calificare la etapa națională;

DECEAN P. C. COSMINA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION BREAZU” MIHALȚ, prof.coord. COSTIN ANA-MARIA, pemiul al II-lea;

STAN OVIDIU MIHAI, LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM SI ALIMENTAŢIE ARIEŞENI, prof.coord. STAN SIMONA VALERIA, premiul al III-lea;

PÂCLIŞAN I. C. IOANA, ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IULIU MANIU” VINȚU DE JOS, prof.coord. ILCA GABRIELA, Mențiune

COSTEA I. DARIA MARIA, ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION POP RETEGANUL” SÎNCEL, prof.coord. CĂTĂUŢĂ IOANA, Mențiune;

BARANCEA N.S. ADRIANA MARIA, ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IULIU MANIU” VINȚU DE JOS, prof.coord. DUMITREAN MARIANA, Mențiune;

CIBU N. MARIA ISABELLE, ȘCOALA GIMNAZIALĂ DAIA ROMANA ,prof.coord. BRĂDILĂ LAURA, Mențiune.

Clasa a VIII-a

HAȚEGAN C. AMINA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION BREAZU” MIHALȚ, prof.coord. COSTIN ANA-MARIA, pemiul I- calificare la etapa națională;

OARGA I. IRINA-NICOLETA, LICEUL TEHNOLOGIC „ȚARA MOȚILOR” ALBAC, prof.coord. CODREA MARIA, premiul al II-lea;

MUSCĂ M. MIRUNA MARIA, ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞONA ŞONA,prof.coord. GHEJAN ANA MARIA , premiul al III-lea;

ZOTA C. IOANA, ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ŞARD, prof.coord. BREAZ CORINA, Mențiune;

CETEAN V. ANDREEA FLORINA, ȘCOALA GIMNAZIALĂ BERGHIN, prof.coord. DRUȚA ALINA, Mențiune;

POPA R. DRAGOȘ, ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE DRĂGAN” GALDA DE JOS, prof.coord. CRIŞAN EMILIA, Mențiune;

STAN D. ALEXANDRA-IOANA,LICEUL TEHNOLOGIC „ȚARA MOȚILOR” ALBAC, prof.coord. CODREA MARIA, Mențiune;

CREȚESCU E. EMILIA, ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE DRĂGAN” GALDA DE JOS, prof.coord. CRIŞAN EMILIA, Mențiune.