Rezultatele FINALE ale alegerilor locale 2020 anunțate de BEC. Ce scor au obținut partidele politice

Conform rezultatelor finale anunţate de Biroul Electoral Central (BEC) la două săptămâni după alegerile locale, PSD a obţinut mai multe mandate de primar la nivel naţional decât PNL şi anume 1.362, dar liberalii au scos un scor mai bun decât social-democraţii la consiliile judeţene şi cele locale, scrie news.ro

La consiliile locale PNL a obţinut 2.420.413 de voturi, însemnând un procent de 32,88%, PSD are 2.090.777 de voturi – 28,40%, Alianţa USR-PLUS are 504.563 de voturi – 6,85% şi PMP 420.791 voturi – 5,72%. Pro România are 5,18% din voturi, UDMR 4,92%, iar ALDE 2,58%, la consiliile locale.

La consiliile judeţene, PNL a obţinut 30,76%, PSD are 22,32%, Alianţa USR-PLUS are 6,65%, PMP are 5,88%, UDMR – 5,28%, Pro România – 4,95%, iar ALDE – 2,91%.

În ceea ce priveşte preşedinţii de consilii judeţene, PNL are 31,07%, PSD e pe locul al doilea cu 22,86%, urmat la diferenţă mare de Alianţa USR-PLUS cu 6,04%, apoi PMP – 5,59%, UDMR – 5.04%, Pro România – 4,37%, Alianţa PNL USR PLUS – 2,50% şi ALDE cu 2,28%.