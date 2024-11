Rezultate EXIT POLL alegeri prezidențiale: Ce institute de sondare realizează sondaje și când se vor publica rezultatele

Primele rezultate de la alegerile prezidențiale 2024, turul I, vor fi anunțate imediat după închiderea urnelor, la ora 21:00, când vor fi publicate sondajele exit-poll. Pentru realizarea exit-poll-urilor Biroul Electoral Central (BEC) a acreditat în acest an patru instituții de sondare.

Este vorba despre Grupul de studii socio-comportamentale Avangarde S.R.L, The Center for Internaţional Reserch and Analysis S.R.L (CIRA), Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS și ARA Public Opinion SRL.

Peste 7,4 milioane de români au votat la alegerile prezidențiale, până la ora 17.00. Potrivit datelor AEP, 41,56 % dintre alegătorii din țară și diaspora au votat până acum în acest prim tur al alegerilor prezidențiale.

Cele mai recente sondaje de opinie cu privire la opțiunile de vot ale românilor la alegerile prezidențiale din România arată diferențe semnificative în ceea ce privește candidații care ar putea să ajungă în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din România, pe 8 decembrie.

Pe buletinul de vot, cei 14 candidați la alegerile prezidențiale 2024 se vor găsi în următoarea ordine:

Poziția nr. 1 – ELENA-VALERICA LASCONI – Uniunea Salvați România

Poziția nr. 2 – GEORGE-NICOLAE SIMION – Alianța pentru Unirea Românilor

Poziția nr. 3 – ION-MARCEL CIOLACU – Partidul Social Democrat

Poziția nr. 4 – NICOLAE-IONEL CIUCĂ – Partidul Național Liberal

Poziția nr. 5 – HUNOR KELEMEN – Uniunea Democrată Maghiară din România

Poziția nr. 6 – MIRCEA-DAN GEOANĂ – candidat independent

Poziția nr. 7 – ANA BIRCHALL – candidat independent

Poziția nr. 8 – ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU – Alternativa pentru Demnitate Națională

Poziția nr. 9 – SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU – Partidul Noua Românie

Poziția nr. 10 – LUDOVIC ORBAN – Forța Dreptei (luni seară, Ludovic Orban a anunțat că se retrage și o susține pe Elena Lasconi)

Poziția nr. 11 – CĂLIN GEORGESCU – candidat independent

Poziția nr. 12 – CRISTIAN DIACONESCU – candidat independent

Poziția nr. 13 – CRISTIAN-VASILE TERHEȘ – Partidul Național Conservator Român

Poziția nr. 14 – SILVIU PREDOIU – Partidul Liga Acțiunii Naționale

