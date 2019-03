Rezultate etapa județeană a Concursului național interdisciplinar Cultură si spiritualitate românească

Olimpiada s-a desfășurat conform Regulamentului specific privind organizarea şi desfăşurarea Concursului național interdisciplinar de limba şi literatura română şi religie (clasele a V-a – a XII-a) CULTURĂ ŞI SPIRITUALITATE ROMÂNEASCĂ. Au fost înscriși de elevi, din care prezenți 57. Calificarea elevilor la etapa națională a Concursului este condiționată de obținerea unui punctaj minim de 85 de puncte.

Contestațiile se depun luni, 1 aprilie 2019, în intervalul 9.00 – 14.00 la secretariatul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia.

CLASELE a V-a, a VI-a

Nr. crt. Numele, initiala tatălui, prenumele Clasa Secțiunea Unitatea de învățământ Localitatea Numele și prenumele profesorului Punctaj

1 ALBUȚ R REBECA BRIANA A VI-A Secțiunea Gimnaziu:nivelul claselor a V-a – a VI-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA ISPAS ANCA/OPREAN ANCA 79.5

2 ARICIU M IOANA A V-A Secțiunea Gimnaziu:nivelul claselor a V-a – a VI-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA BANDICI EMANUELA/ALBU CRISTINA 78.5

3 BADILA RAUL CASIAN A. A V-A Secțiunea Gimnaziu:nivelul claselor a V-a – a VI-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA ȘOPTEREAN ADRIANA/ BOCA EUGENIA ABS.

4 BANDICI D ANAMARIA A V-A Secțiunea Gimnaziu:nivelul claselor a V-a – a VI-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA FURDUI MIRONA/ALBU CRISTINA 57

5 BERINDEI GIULIA A VI-A Secțiunea Gimnaziu:nivelul claselor a V-a – a VI-a LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA ALBA IULIA OLTEAN LARISA / GIURGIU DORINA ABS.

6 BOGDAN V DELIA MARIA A VI-A Secțiunea Gimnaziu:nivelul claselor a V-a – a VI-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA ISPAS ANCA/OPREAN ANCA 80

7 BUCUR I. MARIA DORINA A VI-A Secțiunea Gimnaziu:nivelul claselor a V-a – a VI-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA ȘOPTEREAN ADRIANA/ BOCA EUGENIA 68

8 BUJOR D DARIA EVELYNA A VI-A Secțiunea Gimnaziu:nivelul claselor a V-a – a VI-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA ISPAS ANCA/ALBU CRISTINA 38

9 BUZGAR C. MĂDĂLIN A VI-A Secțiunea Gimnaziu:nivelul claselor a V-a – a VI-a SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA TRIF IOANA-DANIELA/ OPRIŞ OLIVIA-MONICA 80

10 COSTINA S. IRINA MARIA A V-A Secțiunea Gimnaziu:nivelul claselor a V-a – a VI-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IULIU MANIU” VINȚU DE JOS DUMITREAN MARIANA / NEGREA IULIANA 73.25

11 FEURDEAN M ANDREEA MARIA A VI-A Secțiunea Gimnaziu:nivelul claselor a V-a – a VI-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA ISPAS ANCA/OPREAN ANCA 90

12 FLOREA O GEORGIANA FLAVIA A V-A Secțiunea Gimnaziu:nivelul claselor a V-a – a VI-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA BANDICI EMANUELA/ALBU CRISTINA 32

13 ISPAS C ANA CRISTIANA MARIA A V-A Secțiunea Gimnaziu:nivelul claselor a V-a – a VI-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA FURDUI MIRONA/ALBU CRISTINA ABS.

14 KAST A. ANDREI A V-A Secțiunea Gimnaziu:nivelul claselor a V-a – a VI-a LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA ALBA IULIA OLTEAN LARISA / GIURGIU DORINA 71.25

15 MATEȘ M.E. DARIA A V-A Secțiunea Gimnaziu:nivelul claselor a V-a – a VI-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HOREA” HOREA POPA ANDRA-CLAUDIA/COSTEA ANGELA 74

16 PETRUTIU I.MARIA ALEXANDA A VI-A Secțiunea Gimnaziu:nivelul claselor a V-a – a VI-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA ȘOPTEREAN ADRIANA/ BOCA EUGENIA 60

17 PUSCAU I. MARIA A V-A Secțiunea Gimnaziu:nivelul claselor a V-a – a VI-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA ȘOPTEREAN ADRIANA/ BOCA EUGENIA 61.5

18 RUSANDU V. ALEXNDRA A VI-A Secțiunea Gimnaziu:nivelul claselor a V-a – a VI-a LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA ALBA IULIA OLTEAN LARISA / GIURGIU DORINA 51

19 SOPTEREAN I. MARA A V-A Secțiunea Gimnaziu:nivelul claselor a V-a – a VI-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA ȘOPTEREAN ADRIANA/ BOCA EUGENIA ABS.

20 STĂNESCU T.I. TIBERIA A VI-A Secțiunea Gimnaziu:nivelul claselor a V-a – a VI-a LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA ALBA IULIA OLTEAN LARISA / GIURGIU DORINA 35.5

21 TODEA A. RAUL EMANUEL A V-A Secțiunea Gimnaziu:nivelul claselor a V-a – a VI-a COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ CLAUDIA OANCEA-RAICA/ BORŞAN MARIANA 76

22 TODESCU G MĂDĂLINA PARASCHIVA A VI-A Secțiunea Gimnaziu:nivelul claselor a VII-a – a VIII-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA ISPAS ANCA/OPREAN ANCA 72

23 TRIFAN M.BIANCA A VI-A Secțiunea Gimnaziu:nivelul claselor a V-a – a VI-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA ȘOPTEREAN ADRIANA/ BOCA EUGENIA 59.25

24 ȚUȚUI R ELIANA A V-A Secțiunea Gimnaziu:nivelul claselor a V-a – a VI-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA BANDICI EMANUELA/ALBU CRISTINA 83.5

25 VESA M. DRAGOS MIHAI A V-A Secțiunea Gimnaziu:nivelul claselor a V-a – a VI-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA ȘOPTEREAN ADRIANA/ BOCA EUGENIA 57.75

CLASELE VII-a, VIII-a

1 BATIN Ș. IOANA A VIII-A Secțiunea Gimnaziu:nivelul claselor a VII-a – a VIII-a LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA ALBA IULIA ȚUCULETE MARINELA / ȘOIT GEORGETA ABS.

2 BIRIȘ D.R. DIANA A VIII-A Secțiunea Gimnaziu:nivelul claselor a VII-a – a VIII-a LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA ALBA IULIA ȚUCULETE MARINELA / ȘOIT GEORGETA ABS.

3 BOCA S. TEODORA A VII-A Secțiunea Gimnaziu:nivelul claselor a VII-a – a VIII-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA ȘOPTEREAN ADRIANA/ BOCA EUGENIA 74.5

4 BONTA I. D. ALEXIA A VIII-A Secțiunea Gimnaziu:nivelul claselor a VII-a – a VIII-a LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA ALBA IULIA ȚUCULETE MARINELA / ȘOIT GEORGETA ABS.

5 BOTESCU ANTONIA A VII-A Secțiunea Gimnaziu:nivelul claselor a VII-a – a VIII-a LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA ALBA IULIA OLTEAN LARISA / GIURGIU DORINA 58.5

6 CĂTĂUŢĂ S. CASIANA MARIA A VIII-A Secțiunea Gimnaziu:nivelul claselor a VII-a – a VIII-a ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION POP RETEGANUL” SÎNCEL CĂTĂUŢĂ IOANA/ PETRUȚ MIRELA 94.5

7 CIBU G. ANA IULIA A VII-A Secțiunea Gimnaziu:nivelul claselor a VII-a – a VIII-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE GOLDIȘ” ALBA IULIA ȘOPTEREAN ADRIANA/ BOCA EUGENIA 79

8 DAMIAN V. ELENA A VIII-A Secțiunea Gimnaziu:nivelul claselor a VII-a – a VIII-a SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA TRIF IOANA-DANIELA/ OPRIŞ OLIVIA-MONICA 85.5

9 DICU D. DIANA A VIII-A Secțiunea Gimnaziu:nivelul claselor a VII-a – a VIII-a LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA ALBA IULIA COSTEA CRISTINA / GIURGIU DORINA 84.5

10 DINIȘ F ANTONIA DENISA A VII-A Secțiunea Gimnaziu:nivelul claselor a VII-a – a VIII-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA ISPAS ANCA/ALBU CRISTINA ABS.

11 LEBĂDĂ D DIANA MARIA A VIII-A Secțiunea Gimnaziu:nivelul claselor a VII-a – a VIII-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA BANDICI EMANUELA/OPREAN ANCA 72

12 MIRON GAVRIL A. MARIA ALEXANDRA A VIII-A Secțiunea Gimnaziu:nivelul claselor a VII-a – a VIII-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” OCNA-MUREȘ VICTORATOS TEODORA / BENCHEA GABRIEL-IOAN 85.5

13 ȘERBAN G DRAGOȘ ANDREI A VII-A Secțiunea Gimnaziu:nivelul claselor a VII-a – a VIII-a ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA ISPAS ANCA/ALBU CRISTINA ABS.

CLASELE IX-a, X-a

1 BANDICI D. V. DAN A IX-A Secțiunea Liceu: nivelul claselor a IX-a – a X-a COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA SECARĂ ALINA / BĂLAN ANCA 87

2 BURZ S.I. SORINA A X-A Secțiunea Liceu: nivelul claselor a IX-a – a X-a LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD BERINDEI LILIANA-CRISTINA / BAR ALIN NICOLAE 81

3 CIULE A.I.ALEXANDRA IOANA A X-A Secțiunea Liceu: nivelul claselor a IX-a – a X-a COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA “MIRCEA COSMINA/

NISTOR IOAN” 94

4 CREȚ I. MARIA MAGDALENA A IX-A Secțiunea Liceu: nivelul claselor a IX-a – a X-a COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA PLEȘA DELIA / BĂLAN ANCA ABS.

5 GHIŢĂ A.I. DARIUS A X-A Secțiunea Liceu: nivelul claselor a IX-a – a X-a SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA PINTEA OANA-ARSINETA/JUCHI PĂUNEL MARTIN 75.5

6 IGNAT D. IZABELA MARIA A X-A Secțiunea Liceu: nivelul claselor a IX-a – a X-a COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ SIMU CARMEN/ BORŞAN MARIANA 72

7 INDREI I. A. DIANA MARIA A X-A Secțiunea Liceu: nivelul claselor a IX-a – a X-a COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA SECARĂ ALINA / SCHIAU SORIN 82

8 MĂŢAN I.C. MIHAI A X-A Secțiunea Liceu: nivelul claselor a IX-a – a X-a SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA PINTEA OANA-ARSINETA/JUCHI PĂUNEL MARTIN ABS.

9 MIHINDEA I. IONEL A X-A Secțiunea Liceu: nivelul claselor a IX-a – a X-a SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA PINTEA OANA-ARSINETA/JUCHI PĂUNEL MARTIN ABS.

10 NEAG ANDREEA A IX-A Secțiunea Liceu: nivelul claselor a IX-a – a X-a LICEUL DE ARTE „REGINA MARIA” ALBA IULIA COMAN AUGUSTA / MOGOȘAN EMILIA 84.5

11 OPREA D. ANDREI A X-A Secțiunea Liceu: nivelul claselor a IX-a – a X-a SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA PINTEA OANA-ARSINETA/JUCHI PĂUNEL MARTIN ABS.

12 PAȚULEA C.D. ANTONIA LIANA A IX-A Secțiunea Liceu: nivelul claselor a IX-a – a X-a COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ CLAUDIA OANCEA-RAICA/- 58

13 ROTARU V. ANDREI A X-A Secțiunea Liceu: nivelul claselor a IX-a – a X-a SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA PINTEA OANA-ARSINETA/JUCHI PĂUNEL MARTIN ABS.

14 SÎRBU M. CLAUDIU ANDREI A IX-A Secțiunea Liceu: nivelul claselor a IX-a – a X-a COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA “DĂNCILĂ TEODORA/

NISTOR IOAN” 78

15 TĂMAȘ M.C. TEODORA A X-A Secțiunea Liceu: nivelul claselor a IX-a – a X-a COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA SECARĂ ALINA / SCHIAU SORIN 82

16 TRIF MARA A X-A Secțiunea Liceu: nivelul claselor a IX-a – a X-a COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ SEBEȘ SÂNTIMBREAN ANCA – PETRU VALENTIN 61

17 VIRCA MARIA A X-A Secțiunea Liceu: nivelul claselor a IX-a – a X-a COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ SEBEȘ SÂNTIMBREAN ANCA – PETRU VALENTIN 90

CLASELE XI-a, XII-a

1 BÂNDEAN L. ADRIAN VALENTIN A XII-A Secțiunea Liceu: nivelul claselor a XI-a – a XII-a SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA TOPÎRCEAN NATALIA-ASINEFTA/PINTEA EUGEN MENUŢ 73

2 BĂRBUŞIU N.D. IOANA A XI-A Secțiunea Liceu: nivelul claselor a XI-a – a XII-a SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA TRIF IOANA-DANIELA/ PINTEA EUGEN MENUŢ 86

3 BÎSCĂ I. IOANA MARIA A XI-A Secțiunea Liceu: nivelul claselor a XI-a – a XII-a COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA LODOABĂ LIVIU / SCHIAU SORIN 68

4 BODEA G. NICOLAE ALEXANDRU A XII-A Secțiunea Liceu: nivelul claselor a XI-a – a XII-a COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA “MUREŞAN SIMONA/

NISTOR IOAN” 79

5 CIORAN I. PAULA MARIA A XI-A Secțiunea Liceu: nivelul claselor a XI-a – a XII-a COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA BUSUIOC CARMEN/ SCHIAU SORIN 87

6 CLINCIU N. ŞTEFAN A XI-A Secțiunea Liceu: nivelul claselor a XI-a – a XII-a SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA PINTEA OANA-ARSINETA/PINTEA EUGEN MENUŢ ABS.

7 DOBOȘ Ș. ȘTEFANIA ALEXANDRA A XI-A Secțiunea Liceu: nivelul claselor a XI-a – a XII-a COLEGIUL ECONOMIC „DIONISIE POP MARȚIAN” ALBA IULIA ALBA IULIA UNGUREAN IRINA / HIMCINSCHI SIMONA 62

8 DOBRE M.D. MARIA ADINA RUXANDRA A XI-A Secțiunea Liceu: nivelul claselor a XI-a – a XII-a COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA “MIRCEA COSMINA/

NISTOR IOAN” 99

9 FAUR M. CRISTIAN A XII-A Secțiunea Liceu: nivelul claselor a XI-a – a XII-a COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA “MUREŞAN SIMONA/

NISTOR IOAN” 97

10 FILDAN G. ALEXANDRA GABRIELA A XI-A Secțiunea Liceu: nivelul claselor a XI-a – a XII-a COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA “DĂNCILĂ TEODORA/

NISTOR IOAN” 86

11 FILIP V. LUMINIŢA MARIA A XI-A Secțiunea Liceu: nivelul claselor a XI-a – a XII-a COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA “DĂNCILĂ TEODORA/

NISTOR IOAN” 67

12 FURDUI I.CRISTINA A XI-A Secțiunea Liceu: nivelul claselor a XI-a – a XII-a COLEGIUL ECONOMIC „DIONISIE POP MARȚIAN” ALBA IULIA ALBA IULIA GHIUȘAN ADINA / HIMCINSCHI SIMONA 60

13 GHIȘA N.Ș. ȘTEFANIA MARIA A XI-A Secțiunea Liceu: nivelul claselor a XI-a – a XII-a COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA BUSUIOC CARMEN/ SCHIAU SORIN 69

14 HAIDĂU D. DARIUS A XI-A Secțiunea Liceu: nivelul claselor a XI-a – a XII-a SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA PINTEA OANA-ARSINETA/PINTEA EUGEN MENUŢ ABS.

15 LAZĂR I. MARIA A XI-A Secțiunea Liceu: nivelul claselor a XI-a – a XII-a COLEGIUL NAŢIONAL „I.M.CLAIN” BLAJ COMŞA ANA-MARIA/- 87

16 LUHA I. IRINA A XI-A Secțiunea Liceu: nivelul claselor a XI-a – a XII-a SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA TRIF IOANA-DANIELA/PINTEA EUGEN MENUŢ 80.5

17 MAZILU P. IULIANA A XII-A Secțiunea Liceu: nivelul claselor a XI-a – a XII-a COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ SEBEȘ CÂNDEA TEREZA – STERCA CRISTINA 49

18 PAȘTIU I. GEORGIANA A XII-A Secțiunea Liceu: nivelul claselor a XI-a – a XII-a COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ SEBEȘ CÂNDEA TEREZA – FÂNTÂNĂ ANA 65

19 RODILĂ A.I. ANDREI IOAN A XII-A Secțiunea Liceu: nivelul claselor a XI-a – a XII-a COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA “MIRCEA COSMINA/

NISTOR IOAN” ABS.

20 TĂMAŞ C. BOGDAN A XI-A Secțiunea Liceu: nivelul claselor a XI-a – a XII-a SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ŞTEFAN” ALBA IULIA PINTEA OANA-ARSINETA/PINTEA EUGEN MENUŢ ABS.