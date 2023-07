Rezultate Definitivat 2023 în ALBA: Patru note de ZECE CURAT în județul nostru. Ce materii predau profesorii

AVARIE la rețeaua de apă de pe bulevardul Revolutiei din Alba Iulia: Locuitorii din zonă, fără apă potabilă până după-masă

Locuitorii din zona bulevardului Revoluției din Alba Iulia au rămas marți, 25 iulie, fără apă potabilă, în urma unei avarii la rețeaua de alimentare, produsă de un constrctor.

S.C. APA CTTA. S.A. – Sucursala Alba Iulia anunta o avarie in data de 25.07.2023, produsa de catre un constructor, pe bulevardul Revolutiei din municipiul Alba Iulia ( tronsonul intre str Vasile Goldis si str Lalelelor). Astfel, se va intrerupe furnizarea apei potabile in aceasta zona, pana in jurul orei 16.oo

La reluarea furnizării apei potabile pot exista depășiri ale parametrului turbiditate, caz în care sfătuim clienții să folosească apa numai în scop menajer

Va multumim pentru intelegere si va cerem scuze pentru disconfortul creat!