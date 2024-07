Reunire pentru nou-promovata CIL Blaj, cu noutățile Pădurariu și Cioară | Negocieri cu vechii componenți ai lotului, C. Cristea, D. Șerban și Maghiari

Reunire pentru CIL Blaj, cu noutățile Pădurariu și Cioară | Negocieri cu vechii componenți ai lotului, C. Cristea, D. Șerban și Maghiari

CIL Blaj, formație nou-promovată în Liga 3, a avut reunirea lotului luni seara, noutățile certe fiind portarul George Pădurariu (29 de ani, Ripensia Timișoara, SSU Poli Timișoara, Unirea Slobozia, CSM Focșani și SC Popești Leordeni, în ultimele 6 luni), respectiv atacantul Alexandru Cioară (30 ani, Industria Galda de Jos). La pregătire au mai fost o serie de jucători în probe, printre care C. Cîmpean (Sănătatea Cluj), Grosu (Industria Galda) sau Raica (ex-Metalurgistul Cugir), dar și 7 componenți ai formației Under 19 a CIL Blaj. Formația blăjeană mai negociază cu albaiulianul Călin Cristea (CSM Unirea Alba Iulia, trebuie să-și rezolve situația contractuală), Sebastian Maghiari și Dan Șerban, jucători din zona Blajului care ultima dată au activat la ACS Mediaș. În aceste zile, principala preocupare a oficialilor este semnarea contractelor cu vechii componenți ai lotului, negocierile fiind în derulare, iar în funcție de rezultatul discuțiilor se va decide și în privința eventualelor achiziții. Nu va continua la CIL Blaj Belașcu, fundașul stânga, iar din păcate Șușu va absenta o perioadă îndelungată de pe gazon, aproape 8 luni, din pricina unei intervenții la ligamentele încrucișate (accidentare suferită în jocul de baraj cu ACSM Codlea). Primele amicale ale formației pregătite de Daniel Tătar sunt cu „U” Cluj Under 18 (pregătită de George Țălnar) – vineri, 19 iulie și ACS Mediaș, sâmbătă, 27 iulie.

