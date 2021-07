Reunire amânată pentru Unirea Alba Iulia! Din pricina incertitudinii, în așteptarea transferului lui Stanciu

Reunirea divizionarei terțe Unirea Alba Iulia, prevăzută pentru miercuri după-amiaza, prilej cu care Valentin Sinescu, noul antrenor al “alb-negrilor”, urma să își cunoască elevii, a fost amânată câteva zile, din motive legate de incertitudine.

Gruparea din Cetatea Marii Uniri așteaptă cu sufletul la gură concretizarea plecării lui Nicolae Stanciu la Galatasaray Istanbul, pentru a-și asigura supraviețuirea din punct de vedere financiar. Astfel, primul antrenament al uniriștilor a fost fixat pentru luni, 19 iulie, în speranța că lucrurile se vor îndrepta cât de cât. Respectiv cu o săptpămână mai trâziu decât conjudețenele Metalurgistul Cugir și CS Ocna Mureș.

“De comun acord cu Mihai Dăscălescu am propus să ne vedem luni întrucât nu s-a finalizat încă transferul lui Stanciu de la Slavia Praga”, a explicat Valentin Sinescu, antrenor care și la discuția de la finele săptămânii trecute condiționa venirea în Ardeal de plecarea lui Stanciu din Cehia.

“Este tragic ce se întâmplă, dincolo de normalitate. Aș veni în orice circumstanțe, dar problema nu e a mea ci a jucătorilor. Trebuie să avem o garanție, să discutăm de pe poziții de credibilitate cu fotbaliștii”, a încheiat Sinescu.

*Datorii și plecări!

Alexandru Giurgiu și compania suferă din punct de vedere financiar, deoarece s-au acumulat numeroase restanțe și o jumătate de an de contracte neachitate. Din septembrie 2020, echipierii albaiulieni au încasat două salarii și jumătate, probleme majora fiind legată de lipsa perspectivei. Între timp, fotbaliștii își caută alte destinații: Sporea (Flacăra Horezu), D. Lupșan (CS Ocna Mureș), Bucurică (CS Universitatea), Ad. Matei (Industria Galda, ce-i mai dorește pe Joldeș și An. David). De asemenea Marian Codrea vrea să revină la Metalurgistul Cugir, având o ofertă clară, Selagea are propuneri de la trei echipe din Alba, iar Bîrdea, Scrob și An. David reprezintă ținte tentante pentru echipele din Alba, ce pot profita de problemele Unirii Alba Iulia. (H.D.M.)