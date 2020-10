Restricțiile REVIN în România. Testul Covid, OBLIGATORIU pentru românii care vin din străinătate din țări cu indice mai ridicat decât al României

Nelu Tătaru, Ministrul Sănătății, a anunțat luni, la Palatul Victoria, că evoluția epidemiei de coronavirus impune apariția unui noi reguli și restricții.

„In tot aceasta perioada, evolutia si analiza au inteles ca unii dintre noi nu au analiza inca ca portul unei masti ne poate aduce in fata linistii, nu a unui aparat de respirat. Regulile trebuie sa revina in actualitate.

Evaluarea INSP arata o crestere de peste 3 la mia de locuitori in anumite localitati.

S-au luat decizii in aceasta seara.

Pentru cetatenii care vin din tarile cu indice mai ridicat decat al Romaniei se impun reguli:

cei care stau 3 zile pot veni cu un test negativ in ultimele 48 de ore.

Cei care stau pentru o perioada mai lunga – carantina 14 zile cu posibilitatea ca in 8-a zi sa faca un test si pot iesi a 10-a zi din izolare daca sunt negativi”

Sursa: stiripesurse.ro