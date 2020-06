Reprogramări pentru proba practică a examenului auto, în Alba: Ce candidați au fost excluși de pe liste și cum se va desfășura examinarea

Conducerea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Alba, informează că cei care au avut o planificare inițială pentru sunținerea probei practice a examenului pentru obţinerea permisului de conducere, începând cu data de 10.04.2020 au fost reprogramați.

În continuarea anunțului din data de 28.05.2020, cu privire la reluarea PROBEI PRACTICE a examenului pentru obţinerea permisului de conducere auto, vă comunicăm în continuare reprogramarea candidaților care au avut o planificare inițială începând cu data de 10.04.2020.

Candidaţii care au fost programaţi pentru susţinerea probei practice în perioada în care aceasta proba a fost suspendată, au fost reprogramați automat, cronologic, conform zilei corespunzătoare programării anterioare, după cum urmează:

– candidaţii programaţi în ziua de 10.04.2020 – categoria B, ALBA IULIA, sunt reprogramați în data de 02.07.2020;

– candidaţii programaţi în ziua de 13.04.2020 – categoria B, ALBA IULIA, sunt reprogramati în data de 03.07.2020;

– candidaţii programaţi în ziua de 14.04.2020 – categoria B, AIUD, sunt reprogramati în data de 14.07.2020;

– candidaţii programaţi în zilele de 15, 22, 24, 27.04.2020 – categoria B, ALBA IULIA, sunt reprogramați în data de 10.07.2020;

– candidaţii programaţi în ziua de 16.04, 23.04.2020 – categoria C, CE și D ALBA IULIA, sunt reprogramați în data de 09.07.2020;

– candidaţii programaţi în ziua de 21.04.2020 – categoria B, C și CE AIUD, sunt reprogramați în data de 15.07.2020;

– candidaţii programaţi în zilele de 28.04, 12.05, 19.05, 26.05.2020 – categoria B, AIUD, sunt reprogramați în data de 21.07.2020;

– candidaţii programaţi în ziua de 29.04.2020 – categoria B, BLAJ, sunt reprogramați în data de 29.07.2020;

– candidaţii programaţi în ziua de 30.04.2020 – categoria B, C și CE, BLAJ, sunt reprogramați în data de 30.07.2020;

– candidaţii programaţi în ziua de 04.05.2020 – categoria B, C și CE SEBEȘ, sunt reprogramați în data de 01.07.2020;

– candidaţii programaţi în zilele de 05.05, 06.05, 11.05.2020 – categoria B, C și CE, SEBES, sunt reprogramați în data de 06.07.2020.

VĂ REAMINTIM CĂ:

Din listele cu candidaţi au fost excluse persoanele care figureaza in izolare, carantină și persoanele cu permisul de conducere „retinut” ori „suspendat”.

Examinatorul, candidatul și martorul vor purta echipamente de protectie pe toata durata de desfasurare a probei (masti de protecție), in lipsa acestora putând fi refuzată susţinerea probei. In autovehicul vor fi prezente maxim 3 persoane in acelaşi timp.

Şcolile de conducători auto vor asigura igienizarea autovehiculelor cu care se susţine proba practica, iar pentru ocupanţi va fi pus la dispoziţie un flacon cu substanta dezinfectanta. De asemenea, vor pune la dispoziţie echipament pentru masurarea temperaturii corporale, putând fi refuzata examinarea candidatului care are o temperatura corporala mai mare de 37,3°C.

La locul de intalnire comunicat candidaţilor pentru susţinerea probei practice vor avea acces numai candidatul si instructorul auto, iar activitatea de instruire se va desfasura doar in spatii deschise, cu respectarea regulilor de distantare sociala.

In vederea prevenirii apariţiei unor cazuri de infectare cu virusul COVID-19 si pentru respectarea recomandărilor pe aceasta linie, se va menţine masura suspendării probei teoretice pana la data de 22.06.2020, urmând ca lucratorii care asigurau desfasurarea acestei probe sa fie redistribuiţi la proba practica. Proba teoretica va fi reluată din data de 22.06.2020.