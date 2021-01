Reparații capitale la secțiile de Cardiologie și Medicină Internă ale Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia. Licitația de peste 2.700.000 de lei, lansată în SEAP

SJU Alba Iulia a lansat marți în Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru lucrări de intervenție privind realizarea obicetului de investiții „Reparație capitală secțiile Cardiologie și Medicină Internă”. Valoarea totală estimată a investiției este cuprinsă între 2.718.457,12 de lei, fără TVA.

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia reprezintă unitatea sanitară cea mai complexă a județului Alba, pusă în funcțiune în anul 1973 în baza Decretului nr.296/1973, asigurând asistența medicală de specialitate pentru 66.701 de locuitori din municipiul Alba Iulia, respectiv pentru peste 335.875 de locuitori ai județului, îndeplinind totodată și funcția de spital de urgență.

Clădirea Spitalului și Policlinica au aria construita de 3.510 mp și aria desfășurată de 18.303 mp , având regim de înălțime variabil de la S+P+2E la S+P+5E+E6 parțial;

Suprafața de la nivelul etajului 4, secțiile de Cardiologie și Medicină Internă, pentru care se propun lucrări de reparații capitale prin prezentul proiect , este de 1423mp

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea calității vieții populației din județul Alba prin asigurarea unui spațiu adecvat în care se pot desfășura proceduri complete și complexe aferente actului medical un spatiu modern și dotat pentru tratamentul și spitalizarea pacienților și un mediu de lucru optim pentru personalul medical.

Obiectivele specifice ale proiectului: