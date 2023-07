Reducerea salariilor bugetarilor cu 20% și săptămâna de lucru de 4 zile, măsuri propuse pentru scăderea deficitului bugetar

Un drum din comuna Ceru Băcăinți va fi modernizat: Proiectul a primit undă verde de la APM Alba

Primăria comunei Ceru Băcăinți a primit undă verde de la Agenția pentru Protecția Mediului Alba pentru proiectul „Modernizare drum de interes local Dumbrăvița (DS 5, DS 25, DS 3)”.

Investiţia ce urmează a fi realizată se află în România, judeţul Alba, comuna Ceru-Băcăinți, teritoriul extravilan al localității Dumbrăviţa.

Prin obiectivul de investiții se urmărește modernizarea unui sector de drum de interes local.

Prin obiectivul de investiții se preconizează că se va ocupa o suprafață de aproximativ 12.950,00 mp, suprafață aparținând domeniului public al comunei. Drumul studiat asigura legatura rutiera directă/indirectă cu drumul judetean DJ 107 U (107 U:

DJ 107A – Băcăinţi – Ceru-Băcăinţi – Comuna Ceru-Bacainti – Cucuta – Bolovăneşti – Valea Mare – Bulbuc (DC 60), respectiv drumul judetean DJ 107 A: Alba Iulia – Pârâu lui Mihai – Vurpăr – Câmpu Goblii – Dealu Ferului – Mereteu – Blandiana – Sărăcsău – lim.jud.Hunedoara).

Drumul Dumbrăvița are punctul de plecare (km. 0+000), punctul final al sectorului asfaltat al Drumului satesc DS 5 (proiect realizat prin FEADR prin programul PNDR – GAL – Masura 19.2 ”Infrastructura rutieră de interes local”).

Drum Dumbrăvița

Platforma – partea superioara a drumului care cuprinde:

partea carosabila – cu latimea proiectata de 3,00 m, avand o banda de circulatie, forma de versant plan, cu panta unica de 2,50 %, spre taluzul adiacent drumului sau spre dispozitivul de scurgere a apelor alaturat drumului;

acostamentele – fasiile laterale ale platformei, cuprinse intre marginile partii carosabile si muchiile platformei, cu latimea de 50 cm. Ele vor avea panta de 2,50 %.

Latimea proiectata a platformei drumului in aliniament este de 4,00 m si cuprinde:

– 3,00 m – parte carosabila, urmand ca in curbe sa se realizeze supralargirea caii in functie de viteza de proiectare, raza de racordare, dar si de situatia existenta in teren, cu imbunatatiri maxime posibile.

– 2 x 0,50 m – acostamente avand acelasi sistem rutier ca si partea carosabila.

Pantele transversale in aliniament vor fi de 2,50% corespunzatoare suprafetei carosabile si acostamentelor consolidate.

Dispozitive de scurgere a apelor / Cantitate

Rigole pereate cu beton 70×20 cm 2.409,00 de metri

Rigole carosabile 60×65 cm, prefabricate 36,00 de metri

Podete tubulare Dn 600 mm 1,00 bucată

Podete tubulare Dn 800 mm 13,00 bucăți

Podete dalate D1 1,00 bucată

Amplasamentul pe care se vor realiza lucrările de modernizare se identifică cu suprafaţa existentă a drumului studiat, nefiind necesară ocuparea de terenuri noi. Din punct de vedere administrativ, sectorul de drum propus pentru modernizare face parte din domeniul public, fiind în administrarea comunei Ceru-Bacainti.

Starea tehnica generală a drumului de interes local studiat, nemodernizat, denota o stare de degradare continuă a suprafeţelor de rulare acumulate în decursul timpului care, în pofida lucrărilor de întretinere executate de administratorul drumului, nu satisfac condiţiile minime de confort si siguranţa circulaţiei impuse de normele naţionale în vigoare.