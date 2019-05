Recomandări utile celor care participă la activităţile prilejuite de vizita Papei Francisc în România

Comitetul Interministerial pentru Securitate „Vizită Papa Francisc 2019” a stabilit, în colaborare cu reprezentaţii Bisericilor din Bucureşti, Miercurea Ciuc, Iaşi şi Blaj, un set de recomandări utile tuturor celor care vor participa la activităţile publice prilejuite de vizita Papei Francisc.

Accesul la toate evenimentele publice se va face după derularea măsurilor de verificare în filtrele de securitate amplasate în zonă.

Cei care vor să asiste la evenimente sunt rugați să-și planifice bine călătoria, să sosească din timp în zonele de acces, pentru a evita aglomerația și a trece în timp util prin filtrele de securitate.

Participanților li se recomandă să coopereze cu voluntarii și cu personalul de securitate din zonele de acces.

În acest sens, potrivit Legii nr. 60/1991 – privind organizarea si desfăşurarea adunărilor publice, este interzisă deținerea, la vedere sau ascunse, de arme de orice fel (inclusiv cuțite mici sau alte obiecte cu muchii ascuțite, etc.), materiale explozive sau incendiare (petarde, torțe, artificii, recipiente sub presiune), băuturi alcoolice, substanţe iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant (spray-uri, fiole, etc.), ori alte obiecte (bâte, beţe, bastoane din lemn, metal sau alte materiale, recipiente de sticlă), precum și alte mijloace tehnice luminoase sau sonore ce pot fi folosite pentru a tulbura buna desfăşurare a activităților și siguranța publicului. În plus, se recomandă participarea la evenimente fără bagaje voluminoase și animale de companie.

Comitetul Interministerial pentru Securitate „Vizită Papa Francisc 2019” a dimensionat acţiunile ce vor avea loc pentru a păstra ritmul normal al vieţii cotidiene în oraşele vizitate de Suveranul Pontif.