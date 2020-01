Recomandări: Care sunt beneficiile lecturii și care sunt cele 10 cărți pe care le poți citi în decursul acestui an

Într-o lume dominată de tehnologie, în care cititul este o activitate tot mai rară, din păcate, mai ales în rândurile adolescenților, vă recomandăm cu căldură o listă de 10 cărți prin care veți (re)descoperi pasiunea pentru cărți.

Cititul are un efect pozitiv atât asupra corpului, cât mai ales asupra creierului. O carte ne poate relaxa mai bine decât o plimbare în parc sau decât atunci când ascultăm muzică, iar dacă ești în permanență stimulat, la nivel mental și antrenezi creierul, păstrându-l activ, asta poate preveni demența (nebunia) și chiar boala Alzheimer.

Creierul este un mușchi asemenea celorlalți din corpul uman și exercițiile îl mențin sănătos și puternic. Așadar, cititul poate fi asemănător cu rezolvarea unui puzzle care te antrenează și te ține în priză. Conform studiilor, cine citește mai mult are un nivel scăzut al stresului. Există mii, dacă nu milioane de cărți „self-help”,care încurajează cititorii să învețe să se bazeze pe ei înșiși și multe dintre acestea conțin exerciții, trucuri, rețete care ne conferă o claritate mentală și fizică, înlăturând astfel depresia.

Lista cărților pe care le poți citi:

„Sapines. Scurtă istorie a omenirii”, de Yuval Noah Harari (editura Polirom)

Acum 100.000 de ani, pe pămînt existau cel puţin şase specii de oameni. Astăzi există una singură: noi, Homo sapiens. Ce s-a întîmplat cu celelalte? Şi cum am ajuns să fim stăpînii planetei? De la începuturile speciei noastre şi rolul pe care l-a jucat în ecosistemul global pînă în modernitate, Sapiens îmbină istoria şi ştiinţa pentru a pune în discuţie tot ce ştim despre noi înşine, ne arată cum ne-am unit ca să construim oraşe, regate şi imperii, cum am ajuns să credem în zei, în legi şi în cărţi, dar şi cum am devenit sclavii birocraţiei, ai consumerismului şi ai căutării fericirii. De asemenea, ne îndeamnă să privim în viitor, căci de cîteva decenii am început să încălcăm legile selecţiei naturale care au guvernat viaţa în ultimii patru miliarde de ani.

„Simetria dorințelor”, de Eshkol Nevo (editura Humanitas Fiction)

Patru bărbați tineri, buni prieteni, au obiceiul de a se întâlni pentru a urmări împreună finala Campionatului Mondial de Fotbal, obicei respectat cu sfințenie încă de pe vremea când erau elevi. Desigur, meciurile de fotbal nu reprezintă decât un pretext, așa cum se întâmplă și în cazul finalei din 1998. Doar că acum unul dintre ei are o idee: fiecare să scrie pe o bucățică de hârtie câte trei dorințe pe care le vrea împlinite până la meciul final al următorului Campionat Mondial, când vor vedea ce anume au reușit să realizeze și ce nu.

„12 Reguli de viață. Un antidot la haosul din jurul nostru”, de Jordan B. Peterson (editura Trei)

Jordan B. Peterson este unul dintre cei mai sclipitori ganditori ai momentului, psihologul canadian devenind în ultimii ani un veritabil fenomen mediatic, adunând mai bine de 30 de milioane de viziualizări prin cele peste 200 de prelegeri și interviuri pe YoutTube. Într-o lume în care structura familiei este în colaps, educația este adesea impregnată de ideologie, iar societatea politică a ajuns să fie periculos de polarizată, cele 12 Reguli de viață oferă un antidot: redescoperirea vechilor adevăruri și valori, care ne pot ajuta, în plină epocă relativistă, să ducem o viață mai bună, mai luminoasă, mai chibzuită.

„Epoca întunecării. Cum a distrus creştinismul lumea clasică”, de Catherine Nixey (editura Humanitas)

Născută într-o familie de foşti monahi, fosta profesoară de limbi clasice Catherine Nixey poartă citititorul într-o călătorie de jur împrejurul Mediteranei, de la Roma la Alexandria şi din deşerturile Siriei până la Atena, demontând tradiţionalele poveşti care îi prezintă pe creştini drept victime ale persecuţiilor păgâne. Punctează o serie de ipostaze mai puţin cunoscute ale primelor secole de creştinism: mutilarea statuilor, arderea marilor biblioteci, dărâmarea Templului lui Serapis din Alexandria, distrugerea Palmyrei, uciderea cu sălbăticie a Hypatiei, actele de vandalism ale monahilor creştini, controlul totalitar asupra vieţii private, interzicerea filozofiei, misoginia, intoleranţa şi ura faţă de ceilalţi.

„20 de ani în Siberia”, de Anița Nandriș-Cudla (editura Humanitas)

Cartea e o revelație și s-ar cere primită ca atare. Nu doar privitor la soarta deportaților români în Gulagul sovietic povestirea Aniței Nandriș-Cudla aduce o mărturie esențială, dar și pentru reconstituirea staturii țăranului bucovinean: o statură net aristocratică, pe care metamorfozele provocate de comunism o aruncasera nu numai în trecut, ci, s-ar spune, aproape în legendă. Dupa o asemenea carte, orice complex de inferioritate a noastră ca neam ar trebui să dispară. Cartea aceasta, care nu numai că se cere neapărat citită, dar ar merita să fie așezată, prin biblioteci, într-un raft al clasicilor, descrie unul din cele mai cumplite destine.

„Carol al II – lea”, de Adrian Cioroianu şi Eduard Matei (Editura Curtea Veche)

Dintre cei patru regi ai României, Carol al II-lea este cel mai controversat. Dar această imagine, care are, ce-i drept, și o sămânță de adevăr, este de fapt una nedreaptă. Născut și crescut într-o perioadă de mari frământări internaționale (Războaiele Balcanice și Primul Război Mondial) și de mari împliniri (realizarea României Mari), Carol al II-lea a fost, într-un sens, un Rege tragic. Această carte, care se adresează în primul rând celor care încep să se inițieze în tainele istoriei naționale, spune povestea unui prinț sclipitor, de la care s-au așteptat atâtea, și a unui Rege care a reușit, atât cât i-a stat în putință, să se ridice la înălțimea acelor așteptări.

„M-am născut într-o zi albastră. În mintea extraordinară a unui geniu autist”, de Daniel Tammet (editura Philobia)

Asemenea eroului din filmul Rain Man, Daniel Tammet este un autist savant, un adevărat geniu al numerelor, capabil să efectueze calcule uluitoare în doar câteva secunde. Pentru el, numerele au culori. A devenit celebru după ce a recitat în public, timp de cinci ore, primele 22 514 zecimale ale numărului Pi. Nu întâmplător, abilitatea sa de a învăţa limbi străine este ieşită din comun: a învăţat islandeza în cinci zile, vorbeşte fluent 10 limbi, printre care şi româna.Neurologi eminenţi s-au aplecat asupra cazului său şi l-au cercetat îndeaproape. M-am nascut într-o zi albastră începe cu descrierea copilăriei la Londra, într-o familie foarte numeroasă. Tammet evocă aici întreg parcursul său: anii de şcoală, conştientizarea diferenţelor faţă de ceilalţi copii, sprijinul părinţilor până la vârsta de 19 ani, cucerirea independenţei, drumul spre celebritate.

„Arta subtilă a nepăsării”, de Mark Manson (editura Lifestyle Publishing)

În acest ghid revoluționar, definitoriu pentru o întreagă generație, autorul ne învață că, pentru a fi fericiți, trebuie să renunțăm la a fi „pozitivi” mereu și trebuie, în schimb, să ne perfecționăm în învingerea obstacolelor. Susținându-și afirmațiile cu cercetări academice și anecdote bine plasate, Manson argumentează că pentru a avea o viață mai bună trebuie să știm nu cum să transformăm lămâile în limonadă, ci cum să le tolerăm mai bine. El ne sfătuiește să ne cunoaștem limitele și să le acceptăm. Aceasta este adevărata sursă a puterii. După ce ne-am acceptat temerile, greșelile și incertitudinile, după ce încetăm să evităm adevărurile dureroase și începem să le înfruntăm, putem găsi curajul și încrederea pe care le căutăm cu disperare.

„Toți suntem ciudați”, de Seth Godin (editura Baroque Books&Arts)

Vrei să fii autentic? Vrei să dansezi după propria ta muzică? Te rog, citește această carte, apoi mai citește-o o dată, e plină de idei inteligente pentru oameni inteligenți. E plină de ironie pentru oameni ironici. E plină de subtilitate pentru tine, prietenul meu subtil, care îți încasezi în fiecare lună salariul.

„Copilul invizibil”, de Gaspar Gyorgy (editura Curtea Veche)

Recenzia lui Gaspar Gyorgy despre această carte, sună cam așa: “Copilul invizibil” este o carte despre mine și despre tine, despre oameni și povești de viață. Este despre copiii uitați din noi, care așteaptă de multă vreme să fie văzuți, auziți și simțiți – care tânjesc să ajungă acasă. Cartea este o invitație la descoperirea de sine cu ajutorul stării de mindfulness sau de prezență conștientă, scrisă pentru părinți și viitorii părinți, pentru toți cei care au avut o copilărie și care au uitat părți esențiale din istoria vieții sau care nu pot să se împace cu trecutul. Realitatea ne arată că trauma călătorește în timp, nu se oprește la o singură generație, iar procesarea experiențelor noastre negative este o dovadă de prețuire de sine și respect față de copiii, nepoții și strănepoții noștri. Pentru că ceea ce nu vindecăm noi sunt răni pe care le lăsăm moștenire urmașilor noștri. Am scris această carte sub farul îndrumător al experiențelor personale, dar și al dovezilor științifice. Cartea are un mesaj pentru fiecare cititor – acela dea îndrăzni să ne uităm la copilul interior, așa cum părinții noștri nu au știut sau nu au putut să o facă, într-o manieră ghidată de curiozitate, compasiune și acceptare umană necondiționată