Reacția lui Traian Berbeceanu vis-a-vis de proiectul de lege privind dublarea alocațiilor: „În ritmul ăsta, peste 3 ani Borcea intră în top Forbes. Treaba voastră!”

A fost votat proiectul de lege, propus de PSD, privind dublarea alocațiilor pentru copii, iar reacțiile nu au întârziat deloc să apară.

Această lege a iscat controverse atât în rândul mai multor politicieni, cât și în rândul vocilor publice, cu toate că pentru o mare parte dintre români este un motiv de bucurie.

Fostul șef al BCCO Alba, între anii 2005 și 2013 și actual șef de cabinet al Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a avut un mesaj ironic legat de această lege.

Traian Berbeceanu a scris, pe pagina sa de Facebook, umrătorul mesaj: „Dacă dublăm alocațiile în ritmul ăsta, peste 3 ani Borcea intră în top Forbes. Treaba voastră!”.

Omul de afaceri, fostul acționar al clubului de fotbal Dinamo București, Cristian Borcea, are în total 9 copii. Dintre cei nouă copii ai lui Borcea, unul singur este major. Patrick are 21 de ani şi nu mai primeşte alocaţie. Ceilalţi opt copii primesc sume diferite, în funcţie de vârstă.

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, în calitate de for decizional, proiectul depus de social democratul Adrian Solomon, prin care cuantumul alocațiilor pentru copii să fie dublat, ajungând la 300 de lei. Au fost 179 de voturi pentru, 0 impotriva si 29 abtineri.

Legea merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis si va intra in vigoare la data de 1 a lunii urmatoare celei in care se publica in Monitorul Oficial.

Ludovic Orban se declară împotriva deciziei luate de Camera Deputaților, prin care alocațiile pentru copii au fost dublate. Acesta a declarat, referitor la dublarea alocaţiilor pentru copii propusă de PSD, că denotă o lipsă totală de responsabilitate. Premierul a precizat că o asemenea măsură are ca impact o creştere cu şase miliarde de lei a cheltuielilor.

„Nu poți, după ce ai dublat alocațiile pentru copii, anul trecut, nu poți să vii, la un an, cu o încă dublare. Generezi cheltuieli pentru care nu există venituri.”, a declarat Ludovic Orban.

În replică, Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a scris pe pagina sa de Facebook: „Nu, domnule prim-ministru, este un vot responsabil şi o dovadă de bun simţ! Bani în buget există, numai că trebuie gestionaţi corect şi renunţat la cohortele de politruci incompetenţi cu care aţi umplut ministerele”.

Ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, a declarat că dublarea alocaţiilor va costa 6 miliarde lei. Astfel, dacă legea privind dublarea alocaţiilor va fi promulgată trebuie să găsim resurse să ne încadrăm în ţinta de deficit bugetar de 3,59% din PIB anul următor, pentru că orice depăşire a ţintei înseamnă costuri mai mari pentru România şi ocolirea ţării de către investitorii străini.

Reamintim că, cuantumului alocaţiei de stat pentru copii ar urma să fie următorul:

a) 600 de lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;

b) 300 de lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 18 ani;

c) 600 de lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap.