Reacția Casei Județene de Pensii Alba, după vizita ministrului Muncii, Simona Bucura Oprescu: 375 de decizii mai trebuie emise

Reprezentanții CJP Alba au anunțat marți, 19 noiembrie 2024, că instituția mai are de emis 375 de decizii de recalculare pentru pensionari și că au fost felicitați ministrul Muncii pentru activitatea depusă și felul cum au făcut față provocărilor generate de recalcularea pensiilor.

In cursul zilei de ieri, 18.11.2024, Casa Judetana de Pensii Alba a fost vizitata de catre doamna ministru – Simona Bucura-Oprescu si domnul Daniel Baciu – Presedintele Casei Nationale de Pensii Publice.

Atat doamna ministru cat si domnul presedinte au felicitat functionarii institutiei pentru activitatea depusa si pentru felul in care au facut fata provocarilor generate de intrarea in vigoare a Lg 360/2023, precum si de emitere a deciziilor de recalculare conform art. 144 din lege.

Au fost discutii punctuale cu functionarii institutiei, care au mentionat faptul ca, procedura privind calculul manual al drepturilor restante sau de emitere al deciziilor de recalculare ingreuneaza foarte mult activitatea si presupun un timp alocat pentru solutionare mult mai mare.

Domnul Daniel Baciu – Presedintele Casei Nationale de Pensii Publice a facut precizarea ca in perioada urmatoare vom avea si aplicatia de emitere a deciziilor pentru cazuri noi emise conform Lg 360/2023.

In prezent, functionarii lucreaza la introducerea datelor din dosare , astfel incat in momentul finalizarii aplicatiei de catre firma care asigura suportul informatic, sa poata fi emise deciziile .

In ce priveste deciziile de recalculare emise conform art. 144 din lege , Casa Judeteana de Pensii Alba mai are de emis 375 de decizii. Persoanelelor care nu au intrat momentan in posesia acestor decizii le vor fi transmise prin Protocolul incheiat intre CNPP si Posta Romana, urmand ca plata sa fie facuta in luna decembrie, prin modalitatile de plata avute momentan la dispozitie: mandat postal, ordin de plata sau cupoane.

Facem precizarea ca problemele generate de intrarea in vigoare a Lg 360/2023 nu sunt specifice doar CJP Alba asa cum se vehiculeaza, sunt probleme cu care se confrunta toate CTP-urile, atat in ce priveste emiterea deciziilor , cat si plata acestora.

Conducerea CJP Alba asigura beneficiarii care nu au intrat in posesia deciziilor de recalculare sau a sumelor restante de faptul ca la nivel de instituie se lucreaza de luni de zile intr-un ritm sustinut , inclusiv ore suplimentare, sambete si duminici, astfel incat sa finalizam acest proces.

