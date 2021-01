Reabilitarea și consolidarea DJ 107H, drumul de acces la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos: Consiliul Județean solicită acordul APM Alba

Agenția pentru Protecția Mediului Alba anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare şi consolidare drum Galda de Jos (intersecţie cu DJ 107H – drum acces la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Galda de Jos )”.

Prin realizarea investiției se vor sigura urmatoarele aspecte pozitive:

Your browser does not support the video tag.

îmbunatatirea calitatii vietii populatiei din localitatile adiacente;

realizarea unui sistem eficient și funcțional de preluare și de evacuare a apelor de

suprafață și de înfiltrații;

îmbunătățirea gradului de confort/siguranță al locuitorilor si locuintelor din zona drumului;

micșorarea emisiilor de noxe în atmosferă;

creșterea siguranței transportului auto;

întreținerea mai ușoară și mai eficientă.

Impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii:

trafic auto restrictionat;

scaderea vitezei de circulatie;

aspectul inestetic al zonei;

scurgerea apelor pluviale defectuoasă;

cresterea volumului de noxe eleminate în atmosferă;

sporirea nivelului zgomotului și a riscului de accidente.

Lucrările propuse a se executa in prezentul proiect, vor conduce la îmbunătățirea condițiilor de circulatie rutiera, vor asigura siguranta in exploatare, si vor imbunatatii conditiilor de colectare și evacuare a apelor spre emisari, și vor influența benefic zona atât din punct de vedere ambiental cât și din punct de vedere socio-economic.

Obiectivul de investiţie proiectat se află situat pe teritoriul administrativ al UAT jud, Alba, Regiunea de dezvoltare CENTRU şi asigură legătura la drumul de acces-sector coborâre spre Centru Integrat al Deşeurilor Galda de Jos.

În anul 2017, Consiliul Judeţean Alba, în calitate de beneficiar, a finalizat lucrările la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor din Judeţul Alba, cu localizare în localitatea Galda de Jos.

Aceast tronson de drum scurtează distanţa de transport cu aproximativ 10 km pentru autovehiculele care colectează deşeurile aferente comunelor Ighiu, Cricau şi munţii Apuseni şi le transportă la centru de management integrat al deşeurilor.

Amplasamentul studiat, va reprezenta o variantă de traseu care va contribui la micşorarea distanţei de transport pentru autovehiculele care asigură zonele de colectare a deşeurilor aferente comunelor Ighiu, Cricau şi munţii Apuseni la centru de management integrat al deşeurilor cu aproximativ 10 km.

În plan, traseul drumului de acces propus pentru modernizare se suprapune peste cel existent, nefiind astfel nevoie de exproprieri de terenuri, de demolări sau scoateri din circuitul agricol.

Lungimea proiectată a traseului este de 672 (m). Elementele geometrice corespund în general unei viteze de circulaţie de 25 km/h, fiind necesară impunerea unor restricţii de circulaţie pentru anumite sectoare aflate în curbe a căror rază este mai mică decât raza minimă corespunzătoare vitezei de proiectare de 30 km/h.

Îmbunătăţirea elementelor geometrice a fost făcută în aşa fel încât viitoarea lăţime a străzilor să se menţină pe domeniu public.