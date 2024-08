Reabilitarea energetică a blocurilor din Cugir, prin fonduri nerambursabile: Solicitările pot fi depuse la primărie, prin asociațiile de proprietari

Începând de astăzi, 14 august, UAT Cugir poate depune solicitări pentru eficientizarea energetică a clădirilor rezidențiale tip blocuri.

Primăria Orașului Cugir intenționează să acceseze fonduri nerambursabile prin componenta: eficientizarea energetică în clădiri rezidențiale din POR.

Cugirenii au șansa să beneficieze de reabilitarea energetică a blocurilor în care locuiesc, având o contribuție fixă de doar 2% din totalul cheltuielilor eligibile.

Tot ce trebuie să realizeze cei interesați este să depună la primărie o solicitare prin cadrul unei asociații de proprietari, prin care să arate intenția de participare la acest program, la care să fie atașat un tabel cu semnături a minim 2/3 din totalul proprietarilor.

Cei care nu fac parte dintr-o asociație, au posibilitatea să își constituie una sau să adere la o asociație existentă.

Imobilele de locuințe pentru care se pot accesa fonduri sunt cele cu regim de înălțime de minim P+2E, construite înainte de anul 2000.

Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui cost unitar pentru lucrările de renovare, între 150.000 euro și 2.500.000 euro.

Lucrări de reabilitare termică de care pot beneficia sunt:

-Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; (izolare termică, închidere balcoane, tâmplarie interioară, acoperiș etc)

-Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri etc.

-Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu (panouri solare, pompe de căldura etc.)

Solicitările se pot depune direct la Registratura Primăriei Orașului Cugir.

Pentru informații suplimentare, cetățenii interesați se pot adresa Primăriei prin transmiterea unui e-mail pe adresa: [email protected].

