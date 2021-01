Rareș Bogdan cere DEMISIA lui Ludovic Orban. „A dus partidul la pierderea alegerilor”

O situație tensionată a izbucnit chiar la „vârful” Partidului Național Liberal. Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, îi cere demisia președintelui PNL, Ludovic Orban. El este de părere că Orban nu trebuia să demisioneze din funcția de premier, ci din cea de președinte de partid.

„Regret că a doua zi dimineața, după alegerile parlamentare, nu am ieșit cu Robert Sighiartău, cu Florin și ceilalți să cerem demisia președintelui PNL pentru că a dus partidul la pierderea alegerilor. El nu avea de ce să demisioneze din poziția de prim-ministru, trebuia să-și dea demisia din poziția de președinte de partid. E primul președinte de partid din ultimii 30 de ani, care a pierdut alegerile și care a rămas în funcție, ceea ce este anormal. Și puteam să ne dăm noi ca exemplu demisia ca să-l obligăm și pe el. Nu am făcut asta, tot așa, ca să nu destabilizăm partidul înaintea negocierilor de formare a coaliției. Dar în momentul în care un premier și un președinte de partid îți obține în locul în care candidează 21%, atât a luat PNL la București, e o problemă și ea trebuie rezolvată. Partidul ăsta trebuie să aibă viitor, nu numai trecut și prezent”, a spus Rareș Bogdan la Aleph News.

„Nu am candidat la parlamentare pentru că nu am fost invitat. Ludovic Orban a încercat să mă izoleze imediat după europarlamentare. Eu am stat, am stat, am văzut că nu apar pe pagina oficială partidului, că sunt ocolit și nu am zis nimic. Mai bine ziceam pentru că au fost organizații care m-au invitat în nume personal, dar intram în conflict cu Ludovic Orban dacă aș fi acceptat. Dar cel mai important era să-l duci pe Rareș Bogdan și pe Robert Sighiartău, să-i responsabilizezi, nu știu dacă veneam eu, dar ridicam lista la diaspora. (…) Partidul nu a făcut nicio analiză. Președintele partidului trebuia să-și dea demisia, să-și depună mandatul” a mai spus prim-vicepreședintele PNL.

