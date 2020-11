Randamentul terapiei cu vitamina C împotrivă COVID-19 depinde de nivelul de absorbtie al acesteia: STUDIU

Cercetătorii care studiază potențialul dozelor mari de vitamina C, pentru tratarea COVID-19, spun că pot aduce beneficii unei părți a populației, însă afirmă că eficacitatea ei depinde de nivelurile de transportor natural, necesare pentru a duce vitamina în interiorul celulelor.

Vârstă, rasa, sexul, precum și nivelurile de expresie și variațiile genetice ale transportorilor de vitamina C – toate trebuie luate în calcul pentru estimarea eficacității terapiei cu vitamina C împotrivă COVID-19, precum și a altor boli, explică cercetătorii de la Medical College of Georgia.

„Toți acești factori să fie luați în considerare în proiectarea și realizarea studiilor clinice – și în studiile pentru COVID-19, dar și în cele pentru alte maladii”, spune dr. Sadanand Fulzele, autorul principal al studiului.

Noutatea acestui nou coronavirus și lipsa imunității împotriva lui au determinat cercetări asiduue, la nivel mondial, pentru tratamente eficiente împotrivă COVID-19.

Aceste cercetări includ și studierea eficientei medicamentelor cunoscute, inclusiv a vitaminei C, cunoscuta că un amplificator al sistemului imunitar, ceea ce a făcut să îi fie explorata eficienta și împotrivă COVID-19, notează MedicalXpress.

Exista cel puțin 30 de studii clinice în curs, în care vitamina C, singura sau în combinație cu alte tratamente, este evaluata împotrivă COVID-19. Unele dintre aceste studii testează doze de până la 10 ori mai mari decât nivelurile recomandate în mod obișnuit.

Însă, fară transportori adecvați pe suprafață celulei, care trec vitamina solubila în apa pe lângă stratul lipidic al membranelor celulare, în special dozele mari pot permite vitaminei să se aglomereze în exteriorul celulelor, unde începe să producă oxidanți, ceea ce poate crea alte probleme.

„Studiile clinice asupra osteoartritei, de exemplu, o boala autoimuna în care sistemul imunitar ataca articulațiile, a obținut rezultate mixte. Cu toate acestea, utilizarea să în alte probleme, cum ar fi cele induse de virusuri, a demonstrat beneficii în reducerea insuficientei organelor și îmbunătățirea funcției pulmonare, în sindromul de detresă respiratorie acuta, o cauza majora în cazurile grave de COVID-19 și care poate duce la deces”, explica dr. Fuzele.

