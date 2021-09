Raiffeisen Bank, amendată cu suma de 100.000 de lei, de către ANPC pentru creșterea ilegală a dobânzilor. Activitatea băncii a fost suspendată

Reprezentanții USR PLUS vor merge la ședința coaliției, de vineri, 3 septembrie, și vor cere demisia premieruluI Florin Cîțu, amenințând că în cazul în care nu va fi acceptată, se va depune o moțiune de cenzură.

„ULTIMĂ ORĂ: Decizie, în unanimitate, a Comitetului Politic al USR PLUS: ”În cazul în care partenerii din Coaliția de guvernare nu acceptă schimbarea premierului Florin Cîțu, Comitetul Politic al USRPLUS decide inițierea sau susținerea moțiunii de cenzură împotriva Cabinetului Florin Cîțu și depunerea acesteia în cel mai scurt timp posibil.”

„Adevărul e că am și uitat care a fost ultima decizie luată cu unanimitate de voturi în Comitetul Politic al USR PLUS, și asta în condițiile în care eram undeva pe la 100 de membri, până acum un an, nu peste 300, ca în acest moment.

Din acest punct de vedere, ar trebui să-i ”mulțumim” lui Cîțu și susținătorilor lui, că a reușit să unească toate grupurile din USR PLUS. Dar mi-e greu să cred că domnul Cîțu poate să înțeleagă că a lovit în principala temă și durere care ne-a adus, împreună, în USR PLUS: Justiția. Și a lovit într-un om, Stelian Ion, care a dovedit, în ultimii ani, că e decis să ducă lupta asta până la capăt.

Și, probabil, prea obișnuit cu gândirea și metehnele tranzacționale ale vechilor partide, nici acum nu pare că domnul Cîțu ar fi înțeles că suntem deciși să mergem până la capăt și că nu acceptăm niciun compromis. De acum, doar PSD îl mai poate ține în funcție…”, a scris activistul de mediu Mihai Goțiu pe facebook.