Radu Tuhuț infirmă o cacealma în PSD Alba: „Nu voi renunța la mandatul de deputat”

Multe voci din lumea politică și media din Alba spuneau că noul număr unu pe listele PSD Alba la Camera Deputaților, singurul loc eligibil al social democraților pentru Parlament, s-ar putea retrage după alegerile din iarnă lăsând locul vacant lui Ioan Dîrzu. Contactat de ziarulunirea.ro, Radu Tuhut a declarat că acest lucru nu este o opțiune, odată ce a acceptat candidatura nu se pune problema de a renunța.

„Atunci când am acceptat prima poziție pe listele PSD Alba pentru Camera Deputaților, împreună cu 20 de colegi ne-am deplasat la București unde am stat de vorbă cu președintele partidului și secretarul general. La insistențele colegilor am acceptat candidatura, însă le-am spus ca dacă acccept să nu-mi ceară să renunț vreodată pentru că nu o să o fac. În concluzie, dacă voi câștiga nu voi renunța la mandatul de deputat în favoarea altcuiva” , a declarat pentru ziarulunirea.ro, președintele PSD Alba, Radu Tuhuț.

Reamintim că sâmbătă, 24 octombrie, primarul comunei Ciuruleasa, Radu Marcel Tuhuț, a fost ales noul președinte interimar al PSD Alba, după ce deputatul Ioan Dîrzu a fost înlocuit din funcție în cursul săptămânii trecute.

Edilul din Ciuruleasa se află și pe primul loc în lista de candidați ai PSD Alba, pentru Camera Deputaților, urmat de fostul președinte Ioan Dîrzu.