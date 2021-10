Radiografia sumbră a unui STAT EȘUAT: Un BEBELUȘ de numai 15 zile, cel mai tânăr pacient COVID din România

Doi copii cu COVID-19, intubaţi, sunt internaţi joi în secţia de ATI a Spitalului Grigore Alexandrescu din Capitală: un bebeluş de 15 zile şi de o fată de 15 ani care are obezitate. În total, în unitatea sanitară sunt internaţi 27 de copii care suferă de COVID-19. Doi adolescenţi de 14 ani sunt internaţi şi în secţia de ATI a Spitalului Gomoiu, ambii cu comorbidităţi. Alţi doi sunt internaţi în ATI-ul Spitalului Marie Curie.

La Spitalul Clinic Grigore Alexandrescu din Capitală sunt internaţi 27 de copii cu COVID-19

“La Spitalul Clinic Grigore Alexandrescu din Capitală sunt internaţi 27 de copii cu COVID-19, dintre care doi sunt intubaţi. Este vorba despre un nou născut de 15 zile şi despre o fată de 15 ani care suferă şi de obezitate. Alţi 5 copii din cei 27 primesc oxigen pe mască. Toţi copiii internaţi în acest moment la Spitalul Grigore Alexandrescu cu COVID-19 provin din famili nevaccinate, iar părinţii cu care sunt internaţi şi care au boala primesc şi ei tratament de specialitate”, a explicat pentru News.ro dr. Raluca Alexandru, purtător de cuvânt al unităţii sanitare.

Dr. Alexandru a mai precizat că în fiecare zi în unitatea de primiri urgenţe sunt diagnosticaţi în medie câte 15 copii cu boala COVID-19.

Şi la Spitalul Gomoiu sunt internaţi copii în secţia de ATI. Este vorba despre doi copii cu vârsta de 14 ani. Dr. Diana Ionescu, directorul medical al unităţii sanitare, spune că ambii copii au şi alte boli asociate. Medicul atrage atenţia că cei mai mulţi dintre părinţii care se internează cu copiii diagnosticaţi cu COVID- 19 sunt nevaccinaţi

“Am avut sporadic copii în ATI, într-adevăr până acum două zile nu au fost copii în secţia de terapie intensivă, acum avem doi copii, unul este mutat din secţia COVID cu stare generală alterată şi este intubat, celălalt este venit prin transfer din provincie către ATI COVID al spitalului nostru.

Copiii au şi comorbidităţi, sunt în vârstă de 14 ani, primul copil este cu comorbiditate în principal neurologică, a doua fetiţă venită din provincie are afectare pulmonară undeva în jur de 35-40%. Fiecare zi, fiecare oră este importantă, ne dorim ca ei să fie bine şi să plece acasă, sperăm să fie bine, copiii au comorbidităţi.

Ceea ce cu durere trebuie să spun este că foarte mulţi părinţi din secţia COVID nu sunt vaccinaţi, marea majoritate. Dacă este aparţinător bolnav de COVID, categoric i se acordă îngrijire medicală”, a declarat, pentru News.ro, Dr. Diana Ionescu.

Secţia COVID a Spitalului Gomoiu, plină. Presiunea pe cadrele medicale, foarte mare, pentru că vin pacienţi zilnic

“Secţia COVID este plină, lucrează la capacitate maximă şi încercăm să ne descurcăm foarte bine cu ce avem, dar presiunea este destul de mare pentru că sunt pacienţi în fiecare zi, pozitivi, care se pozitivează, fie că vin de acasă pozitivi, fie că sunt aduşi cu salvarea, fie că îi depistăm noi, la camera de gardă. Sunt 21 de paturi în secţia COVID.

Cât stă internat un copil cu COVID-19 pe secţie

Depinde, nu există boli, există bolnavi, patologia este variată, depinde de vârstă, de severitatea bolii, de ce fel de simptomatologie are, dacă sunt manifestări digestive şi copilul este mic şi este deshidratat, probabil că poate să stea mai multe zile, 5, 6, 7, dacă copilul are simptome de răceală, are doar febră şi nu are afectare pulmonară, poate să plece mai repede. Am avut copii care au stat şi două săptămâni, depinde de fiecare caz în parte.

Gărzile sunt grele, în ultimul timp sunt din ce în ce mai grele pentru că avem foarte multe prezentări, în ultima lună cred că au fot 68 de pozitivi înregistraţi.

Rugăm pe toată lumea să se vaccineze, este de neconceput ce se întâmplă şi cât de puţini suntem vaccinaţi, este singura modalitate prin care putem să scăpăm noi, ca popor, noi, ca medici, este o presiune extraordinară pe noi”, afirmă dr. Diana Ionescu.

La spitalul clinic de copii Dr. Victor Gomoiu, încă ajung şi copii cu PIMS, adică sindrom pediatric inflamator multisistemic, o afecţiune care poate să apară la câteva săptămâni după ce copilul a suferit de COVID-19

“La copil este sindromul PIMS şi apare de obicei după ce trece copilul prin COVID, este expresia furtunii de citokine de la adult, sindromul multi-inflamator sistemic. Apare după o lună de zile, acum nu putem vorbi de PIMS la copiii din ATI, vorbim de boala COVID, dar am avut inclusiv în ATI, în trecut, copii cu PIMS.

La început, statistica spunea că sunt foarte puţini, din experienţa noastră de peste vară, am avut suficiente cazuri de PIMS, am văzut, colegii mei au tratat multe cazuri de PIMS. Au revenit la spital la diferenţă de o lună, trei luni, patru luni, cam pe aici. Primul copil cu PIMS diagnosticat şi internat în ţara noastră a fost la noi, la Gomoiu.

Simptomatologia de PIMS cu care ajung copiii la spital

Simptomatologia poate să fie polimorfă, în primul rând reapare febra, depinde de vârstă, de starea pacientului, de comorbidităţi, apare lipsa poftei de mâncare, stare general proastă, letargie, unii au semne neurologice, de la convulsii mergând până la comă, cazurile sunt variate.

Cum sunt urmăriţi copiii care au avut COVID, după externare

Fiecare caz în parte primeşte indicaţiile specifice, pentru patologia lui şi pentru bolile lui asociate şi sunt urmăriţi apoi de medicii noştri conform unui protocol pe care îl stabilesc cu părinţii, la externare. Copilul pleacă cu o scrisoare medicală cu care se adresează medicului de familie, este monitorizat atât de medicul de familie, cât şi de medicii noştri. Dacă are manifestări digestive, este într-un fel urmărit, dacă are manifestări cardiace, este urmărit în alt fel, la fel, dacă are afectare pulmonară, fiecare caz reprezintă o entitate în parte.

Situaţia copiilor internaţi la alte spitale din Capitală

Şi la Spitalul de copii Marie S. Curie din Capitală sunt internaţi în secţia de ATI doi copii diagnosticaţi cu COVID-19. Este vorba despre un copil de 2 ani şi de încă un copil cu vârsta de 3 ani. Alţi 20 de copii sunt internaţi cu forme medii de boală pe secţiile spitalului.

La Institutul de Ocrotire a Mamei şi Copilului nu sunt copii cu COVID-19 internaţi în secţia de ATI. La Institutul de Boli Infecţoase Matei Balş din Capitală, în jur de 5% din totalul celor internaţi cu boala COVID-19 sunt copii, ceea ce înseamnă în jur de 10 pacienţi internaţi pe secţii.

sursa: stiripesurse.ro