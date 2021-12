RADARE de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliţia Rutieră, în perioada 11 – 13 decembrie 2021

Alba, în top 10 al județelor în privinţa puterii de cumpărare: Bucureştiul conduce detaşat, cu aproape 86% peste media naţională

În clasamentul european realizat de compania de consultanţă GfK, România ocupă locul 31 din punct de vedere al puterii de cumpărare din cele 42 de ţări incluse, cu o medie de 7453 euro pe cap de locuitor, cu 50% mai mică decât media europeană.

La fel ca Franţa şi Polonia, România are un decalaj substanţial între bogaţi şi săraci. Bucureştiul conduce detaşat în topul puterii de cumpărare pe regiuni, media fiind aici cu aproape 86% peste media naţională, dar totuşi cu 8% sub media europeană. Bucurestenii au puterea de cumparare de peste trei ori mai mare în comparaţie cu locuitorii judeţului cel mai puţin bogat, Vaslui, unde venitul net disponibil reprezintă aproximativ 56% din media naţională şi puţin sub 28% din media europeană.

În 2021 au existat câteva schimbări în top zece: Sibiu şi Braşov trec pe locurile cinci şi şase, în timp ce Alba trece de Prahova şi ajunge pe locul nouă. Toate judeţele din Top 10 au o putere medie de cumpărare pe cap de locuitor semnificativ peste media naţională.

Constanţa, judeţ aflat pe locul 11, are o putere de cumpărare pe cap de locuitor la aproximativ acelaşi nivel cu media naţională, în timp ce toate celelalte judeţe au o putere de cumpărare sub medie.

În medie, în Europa, puterea de cumpărare pe cap de locuitor în 2021 este de 15.055 euro, cu 1,9% peste 2020, dar veniturile variază semnificativ între cele 42 de ţări analizate.

Sursa: zf.ro