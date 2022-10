RADARE de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliţia Rutieră, în perioada 08 – 09 octombrie 2022

Horvat Daniel Călin, cunoscutul bucătar albaiulian, a participat la emisiunea Stand Up Revolution de la Antena 1, în episodul transmis vineri, 7 octombrie 2022.

Bucătarul are 51 ani și este din Alba Iulia. Acesta este vânător și bucătar specializat pe preparate vânătorești/ pescărești, de aproximativ 15 ani de zile. Călin Horvat a intrat încrezător în platoul emisiunii. Acesta le-a spus juraților cu ce se ocupă, moment în care Dan Badea a făcut dezvăluiri neașteptate. Glumele concurentului au stârnit reacții neașteptate la masa juriului.

Acesta povestește că a cochetat cu bucătăria încă de mic copil, bunica dânsului fiind socăciță, în satul Stremț: ”De la ea și de la soția, mea, ulterior, am învățat multe, în bucătărie”, spune domnul Călin.

În anul 2019, acesta a participat la Concursul Culinar MasterChef România, unde a reușit să se califice în faza cu jurați, câștigând șorțul MasterChef: ”Pentru mine, acest concurs a însemnat cea mai tare experiență în materie culinară, deschizându-mi noi orizonturi, în acest domeniu”, declară bucătarul.

A mai participat la numeroase concursuri de gătit, interne și internaționale, clasându-se de fiecare dată, pe podium. A gătit în bucătării de top din străinătate, alături de bucătari celebrii, de la care s-a străduit să învățe cât mai multe, din arta culinară.

La emisiunea Stand up Revolution de la Antena 1 s-a înscris cu mult drag și speranță și speră că va face o figură bună, cu bancurile și scheciurile sale vânătorești.

”Aici am întâlnit o echipă de oameni minunați și le mulțumesc pentru tot. Am avut ocazia să concurez alături de vedete consacrate, din țară și străinătate, ceea ce m-a bucurat nespus. Am cunoscut oameni minunați și am legat prietenii trainice! Mulțumesc tuturor!”, povestește domnul Călin după experiența de la Antena 1.

Premiera noului sezon „Stand-Up Revolution” a avut loc vineri, 30 septembrie, de la 21:30, la Antena 1 și este prezentat de Șerban Copoț și Ilona Brezoianu.