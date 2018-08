Rabla 2019: Doar mașinile cu ITP valabil ar putea fi primite la casare începând de anul viitor

Românii vor putea solicita și anul viitor bani de la stat pentru a-și schimba mașina veche, dar regulile programului Rabla din 2019 s-ar putea modifica. Schimbările sunt propuse prin Proiectul de ordin de ministru privind modificarea și completarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017 – 2019, ce a fost lansat recent în dezbatere publică pe site-ul MM. Actul normativ are nevoie, pentru a se putea aplica, de semnătura ministrului mediului și de publicarea în Monitorul Oficial.

Cei ce vor dori să beneficieze de ajutorul de la stat pentru înlocuirea mașinii vechi în 2019 ar putea fi obligați să ducă la casat numai mașini cu inspecția tehnică periodică (ITP) valabilă. Pentru înscrierea în programul Rabla din acest an nu este nevoie de ITP valabil, dar Ministerul Mediului (MM) propune, printr-un proiect de ordin, introducerea acestei condiții, începând din 2019, pentru casarea mașinilor.

Cea mai importantă schimbare propusă la programul Rabla 2019 este cea legată de condițiile pe care trebuie să le îndeplinească mașinile pentru a putea fi casate. Mai exact, mașinile care vor putea fi casate de către persoanele sau firmele care vor dori să beneficieze de sprijin financiar de la stat prin programul Rabla de anul viitor vor trebui să aibă, pe lângă vechimea mai mare de opt ani, inspecția tehnică periodică valabilă.

O astfel de propunere a mai fost făcută și în cursul acestui an, dar, nefiind prea bine primită de către proprietarii de mașini vechi, s-a renunțat la ea. Astfel, în prezent, pentru a casa o mașină mai veche de opt ani nu este nevoie ca aceasta să aibă ITP valabil.

Potrivit proiectului legislativ, anul viitor vor putea fi casate, cu condiția existenței unui ITP valabil și a vârstei de peste opt ani, autoturisme, microbuze, autoutilitare ușoare sau autospeciale/autospecializate uşoare. Acestea vor trebui să fie înmatriculate în țara noastră și să aibă cel puțin componentele esențiale, respectiv motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, dar şi echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi catalizatorul, dacă acestea au fost montate pe mașină din fabricaţie. În cazul în care anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricaţiei, se va considera an de fabricaţie anul înmatriculării.

În 2019, prima de casare va avea tot valoarea de 6.500 de lei, dar mașinile care se vor putea achiziționa vor trebui să genereze cel mult 120 g CO 2 /km, spre deosebire de limita din aceste an, care este de 130 g CO 2 /km.

De asemenea, cei ce vor dori să-și schimbe mașina veche vor putea primi și un ecobonus de 1.000 de lei dacă mașina nouă va fi dotată cu un motor care nu generează mai mult de 96 g CO 2 /km și/sau un ecobonus în valoare de 1.700 de lei pentru cumpărarea unui autovehicul nou cu motor hibrid. Așadar, în 2019, românii care vor dori să-și înlocuiască mașina veche vor putea obține până la 9.200 de lei.

Sursa: avocatnet.ro