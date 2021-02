Questo: Un nou start-up ROMÂNESC de succes. Aplicația care îți perminte să explorezi un oraș prin ochii localnicilor

Questo, noul succes al companiilor românești, este o aplicație de turism prin care poți să explorezi orașul pe care îl vizitezi prin ochii localnicilor. De la Uipath, cel mai valoros start-up din IT pornit în România, și Elrond, start-up-ul sibian care a depășit evaluarea de 1 miliard de euro, companiile românești s-au dezvoltat în permanență.

Questo a anunţat o nouă rundă de finanţare pentru platforma sa. O sumă deloc modestă de 1,5 milioane de dolari. Compania speră, astfel, să devină al treilea unicorn românesc. Finanţarea obţinută este destinată dezvoltării companiei la nivel global şi vizează extinderea proiectului în 200 de oraşe până la finalul anului, în principal pe piaţa din Statele Unite.

Claudiu Petria, cofondator al aplicaţiei, a anunţat astăzi investiţia la Aleph News şi a dat toate detaliile.

Claudiu Petria, co-fondator Questo: ,,Cred că după ce ni s-au alăturat în vară, pentru că tot ei au investit în noi şi în vară, ne-a fost mult mai uşor pentru că au văzut pas cu pas progresul pe care l-am făcut. Noi în ultimul an am crescut de la o prezenţă din 37 de oraşe, am ajuns la peste 100 de oraşe. Suntem prezenţi în peste 30 de ţări de pe patru continente. Avem o activitate destul de intensă, chiar dacă pandemia a afectat foarte, foarte mult industria de travel, am reuşit totuşi să oferim oamenilor o experienţă care să fie safe, am reuşit să le dăm posibilitatea să se joace în oraşele lor sau în împrejurimi, în aşa fel încât să evite spaţiile aglomerate şi să evite contactul cu alţi oameni.”

Jocurile sunt disponibile 24/7, 365 de zile pe an

Preţuri joc: între 8 şi 20 de euro

Investiţii până acum: 600.000 de euro

Începutul lui 2020: Questo era prezent în 40 oraşe din Europa

În prezent: 100 oraşe de pe patru contiente

sursa: mediafax.ro