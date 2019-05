Punct final în derularea proiectului „Să jucăm viața pe scena educației”, la Școala Gimnazială Nr. 3 din Cugir

Sfârșitul lunii mai reprezintă pentru școala Gimnazială Nr.3 din Cugir punctul final în derularea proiectului „Să jucăm viața pe scena educației”, în cadrul programului Erasmus plus, cofinanțat de Comisia Europeană prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în domeniul educației și formării profesionale, prin care experiența europeană a instituției s-a îmbogățit grație unui grant în valoare de peste 24.040 euro.

Experiența acumulată de la furnizorul de stagii de formare pentru adulți din Croația de către profesorii participanti a fost fructificată pe parcursul unui an școlar și împărtășită colegilor din școală și din alte instituții, elevilor și părinților .

„Principalul scop al acestui proiect de mobilitate a fost participarea a opt cadre didactice de diferite discipline la o serie de stagii de perfecționare în state membre ale Uniunii Europene, în vederea dobândirii unor noi competențe metodologice și psiho – pedagogice care, aplicate ulterior la activitatea din clasă, să contribuie la ridicarea calității actului educational, la sporirea ataractivității orelor de curs și a activităților extra curriculare, generând creșterea motivației de învățare a elevilor”, ne-a declarat profesoara Laura Teban

Sa jucam viata pe scena educatiei” a fost primul proiect KA1 pentru Școala Gimnazială nr.3 Cugir și pentru Școala Gimnazială ,,Ioan Mihu” Vinerea, dar nu singurul (cu sprijinul deosebit acordat de directorul școlii, prof. Stela Țârlea). Aceasta a pornit de la faptul că școala și profesorii ei au încă nevoi de formare care pot fi rezolvate prin această oportunitate – proiecte Erasmus+ în cadrul Acțiunii-cheie 1.

Perioada de derulare a proiectului a fost de 18 luni: 3.12.2017 – 02.06.2019, iar Grant acordat: 24.040 euro. Furnizorul de cursuri , organizatia non-guvernamentala Pricalica , CROATIA .

Potrivit profesoarei Laura Teban, proiectul Erasmus+ ”Sa jucam viata pe scena educatiei” este proiectul care a deschis scoala spre spatiul european. Cei opt profesori membri în comisia de implementare a proiectului au fost: Laura Teban, Luminița Cebotari, Luminița Sgubea, Mihaela Vereș, Daniela Igna, Luminița Enescu, Sabina Presecan și Mihaela Tomoiu Szilagy

Impactul asupra celor 8 profesori din grupul țintă a fost o puternică dezvoltare profesională care a generat: competențe manageriale, didactice și metodice îmbunătățite; competențe digitale îmbunătățite sau nou; mai multă creativitate didactică în lecții; interes crescut pentru cursuri și parteneriate europene; progres profesional la locul de muncă și în alte roluri la nivel județean/național (metodiști, formatori, mentori); comunicare didactică și colegială îmbunătățită (ca urmare a abordărilor interdisciplinare și a predării în echipă, a interasistențelor și a formării în comisii metodice/catedre/Consilii profesorale/cercuri pedagogice); profesorii au o mai mare satisfacție față de munca proprie și o împărtașesc și altor colegi din școală și din afara ei;

De asemenea, participantii la aceaste mobilitati: au dobandit cunostinte despre metodologia Boal ca si instrument de rezolvare a conflictelor in spatiul scolar; si-au dezvoltat abilitati de a intelege conflictele si analiza diverselor sale forme; si-au dezvoltat abilitati in domeniul comunicarii, colaborarii, rezolvarii de probleme, negociere, gandire critica si creativa; au dobandit abilitati de a crea si a facilita tehnicile teatrului-forum; au promovat diversitatea culturala, vor impartarsi experientele de folosire a dramei si a tehnicilor dramati Fluxul 2- cursul ,,Drama in educatie – o abordare holistica a predarii prin intermediul tehnicilor dramatice” Grecia, Santorini, 2-13 septembrie 2018.

„Avem nevoie de asemenea mobilitati, deoarece impreuna cu partenerii din alte tari europene putem gasi solutii de impact – raspunzand astfel la provocarile de tot felul din domeniul educatiei. Pana si alegerea locatiei de catre furnizorul de curs n-a fost una intamplatoare. Am gasit o insula europeana cu ospitalitate generoasa, sociabilitate la prima vedere, forfota vesela si guraliva, multa istorie. La Santorini am avut parte de participanti relaxati, care in timpul cursului si atelierelor s-au dovedit extrem de competitivi. M-am simtit bine acasa in Europa”, a afirmat profesoara Luminița Cebotari.