Pugilistul David Cătălin Bejenaru, legitimat la Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia, convocat la lotul național de box!

12 aprilie: Copiii din Centrul de plasament „Rița Gărgărița” Alba Iulia vă lansează invitația de a-i însoți la o acțiune de ecologizare

„Marți, 12 aprilie, de la ora 14 (cu plecare din strada Ana Aslan din Alba Iulia) vom începe o acțiune de ecologizare a orașului, în zona „Vii”.

Ni se vor alătura „Cercetașii” din Alba Iulia și oricine mai dorește va fi bine-venit.

Primăria municipiului Alba Iulia ne va susține punându-ne la dispoziție saci menajeri și mănuși și se va ocupa de preluarea deșeurilor la finalul acțiunii.

Colectarea va fi făcută pe categorii:

– Reciclabil – aluminiu, plastic, sticlă întreagă, resturi de textile uscate

– Nereciclabil

Suntem conștienți de importanța protejării mediului împotriva deșeurilor depozitate iresponsabil. Am mai participat activ și alături de mișcarea „Let’s Do It Romania!” și este o mare mulțumire interioară la sfârșit, pentru fiecare dintre noi.

Natura este la fel de sensibilă precum suntem noi, oamenii. Are nevoie de grijă pentru aer, sol sau apă.

E un pas mic, dar sigur. Vă așteptăm să ne fiți alături!”, au transmis reprezentanții Centrului de plasament Rița Gărgărița din Alba Iulia

